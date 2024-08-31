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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Дебрецен - Залаэгерсег
Дебрецен - Залаэгерсег: обзор матча 31 августа 2024
Дебрецен
31.08.2024, суббота, 18:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
3 : 1
Завершен
Залаэгерсег
54'
B. DzsudzsÃ¡k (П)
65'
Я. Ференчи
90+6'
Б. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дебрецен - Залаэгерсег
Желтая карточка
Б. Домингес
90'
+7
ГОЛ! 3:0!
Б. Домингес
Пас отдал
B. DzsudzsÃ¡k
90'
+6
Замена
Ж. Шагоян
️️️️
С. Шуходовски
90'
87'
Желтая карточка
С. Эвангелу
Замена
Б. Домингес
️️️️
M. Szécsi
86'
81'
Замена
J. Špoljarić
️️️️
M. Sajbán
ГОЛ! 2:0!
Я. Ференчи
Пас отдал
B. DzsudzsÃ¡k
65'
Желтая карточка
Й. Пеллумби
63'
Желтая карточка
M. Szécsi
61'
59'
Замена
D. Németh
️️️️
B. Balazs
59'
Замена
С. Эвангелу
️️️️
O. Safronov
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. DzsudzsÃ¡k
54'
51'
Желтая карточка
O. Safronov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дебрецен
16
Балаж Медьери
ВР
19
Янош Ференчи
ЛЗ
32
Йорго Пеллумби
ЦЗ
13
Сома Шуходовски
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
77
Márk Szécsi
ЦФ
77
Донат Барань
ЦФ
10
BalÃ¡zs DzsudzsÃ¡k
(К)
ЦФ
21
Tamás Szűcs
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
6
Gergely Mim
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Дебрецен
86
Donát Pálfi
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
22
Vajda Botond
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
33
Bence Bodrogi
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
2-2-5
16
Медьери
19
Ференчи
32
Пеллумби
13
Шуходовски
94
Лагатор
77
Барань
5
21
10
77
2-5-3
1
4
Варконьи
23
6
18
10
97
67
9
33
8
77
19
Домингес
19
Домингес
77
13
Шуходовски
7
Шагоян
7
Шагоян
13
Шуходовски
33
41
Эвангелу
41
Эвангелу
33
67
97
97
67
9
50
50
9
Остались в запасе
Дебрецен
Залаэгерсег
86
Donát Pálfi
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
30
Невен Джурасек
ОП
22
Vajda Botond
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
22
Ervin Németh
ВР
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
33
Bence Bodrogi
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Остались в запасе
86
Donát Pálfi
ВР
14
Мельдин Дрешкович
ЦЗ
3
Csaba Hornyák
ЦЗ
30
Невен Джурасек
ОП
22
Vajda Botond
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
42
Yacouba Silue
ЦФ
19
Dominik Kocsis
ЦФ
24
Naoaki Senaga
ЦФ
Остались в запасе
22
Ervin Németh
ВР
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
33
Bence Bodrogi
ЦП
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Главный тренер
Габор Мартон
Статистика матча Дебрецен - Залаэгерсег
3
4
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
22
20
Офсайды
0
2
Количество передач
487
249
Сейвы
0
6
Точность передач %
81
65
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
9
0
Матчи команд
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 16 тур
Дебрецен
- : -
05.12.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Дьер
2 : 2
27.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
2 : 6
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
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