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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Залаэгерсег - Пакш
Залаэгерсег - Пакш: обзор матча 10 августа 2024
Залаэгерсег
10.08.2024, суббота, 20:45
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
3 : 1
Завершен
Пакш
21'
B. Balazs
62'
G. Mim
68'
D. Németh
83'
Б. Этвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Залаэгерсег - Пакш
83'
ГОЛ! 3:1!
Б. Этвеш
Пас отдал
Z. Haraszti
81'
Желтая карточка
Á. Kinyik
77'
Желтая карточка
Z. Haraszti
75'
Замена
Б. Этвеш
️️️️
E. Silye
ГОЛ! 3:0!
D. Németh
Пас отдал
G. Mim
68'
ГОЛ! 2:0!
G. Mim
Пас отдал
D. Németh
62'
Замена
D. Németh
️️️️
B. Balazs
58'
56'
Замена
Z. Haraszti
️️️️
G. Gyurkits
56'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
51'
Желтая карточка
G. Gyurkits
Желтая карточка
B. Balazs
50'
46'
Замена
J. Windecker
️️️️
Б. Вечеи
ГОЛ! 1:0!
B. Balazs
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Залаэгерсег
1
Bence Gundel-Takács
ВР
4
Бенце Варконьи
ЦЗ
23
Sinan Medgyes
ЦЗ
97
Csanád Vilmos Dénes
ЦП
18
Bojan Sanković
ЦП
10
Bence Kiss
ЦП
6
Gergely Mim
ЦП
67
Bakti Balazs
ЦП
8
Norbert Szendrei
(К)
ЦФ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
9
Máté Sajbán
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
14
Erik Silye
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
8
Balázs Balogh
(К)
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
18
Gergo Gyurkits
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Залаэгерсег
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
97
Dániel Németh
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
22
József Windecker
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
2-5-3
1
4
Варконьи
23
18
10
6
67
97
9
33
8
4-4-2
25
2
20
24
Ленжер
14
5
Вечеи
18
26
8
15
29
67
97
97
67
5
Вечеи
22
22
5
Вечеи
14
23
Этвеш
23
Этвеш
14
18
10
10
18
29
13
13
29
Остались в запасе
Залаэгерсег
Пакш
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
1
Петер Саппанош
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
22
Ervin Németh
ВР
24
M. Cubrilo
ЦЗ
17
Vince Tóbiás Nyíri
ЦЗ
71
Dominik Csoka
ЦП
50
Josip Špoljarić
ЦФ
88
Balazs Vogyicska
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Саппанош
ВР
30
János Szabó
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
28
Dominik Foldi
ЦП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
Главный тренер
Габор Мартон
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Залаэгерсег - Пакш
1
3
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
372
505
Сейвы
3
7
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Залаэгерсег
0 : 0
22.11.2026
Вашаш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Залаэгерсег
3 : 0
31.10.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
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