Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Амьен
Генгам - Амьен: обзор матча 22 ноября 2024
Генгам
22.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 14 тур
3 : 0
Завершен
Амьен
13'
Ж. Сиве
37'
A. Hemia
64'
Ж. Сиве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Амьен
85'
Желтая карточка
М. Джауаб
Замена
R. Ghrieb
️️️️
A. Hemia
85'
Замена
Л. Мароннье
️️️️
L. Vallier
84'
82'
Желтая карточка
O. Gene
74'
Замена
М. Джауаб
️️️️
О. Урогиде
Замена
Б. Лабе
️️️️
Ж. Сиве
72'
66'
Замена
E. Dao
️️️️
Ф. Бойя
66'
Замена
И. Икия Дими
️️️️
Р. Вита
ГОЛ! 3:0!
Ж. Сиве
Пас отдал
H. Picard
64'
Замена
A. Demouchy
️️️️
A. Sagna
51'
Красная карточка
С. Наир
48'
ГОЛ! 2:0!
A. Hemia
37'
30'
Желтая карточка
K. Kaiboue
ГОЛ! 1:0!
Ж. Сиве
Пас отдал
А. Сиссоко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
18
Сохаиб Наир
ЦЗ
24
Lenny Vallier
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
10
Amine Hemia
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
36
Albin Demouchy
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
96
Брайтон Лабе
ЦФ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
39
Amine Chabane
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
41
Krys Kouassi
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
4-1-3-2
1
26
18
Наир
24
58
Сиссоко
6
Сидибе
22
11
4
43
Сиве
10
3-1-3-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
3
Урогиде
21
Вита
2
Фофана
34
Бойя
30
22
70
Кандиль
14
Мафута
50
11
36
36
11
24
2
Мароннье
2
Мароннье
24
43
Сиве
96
Лабе
96
Лабе
43
Сиве
10
7
7
10
3
Урогиде
23
Джауаб
23
Джауаб
3
Урогиде
21
Вита
7
Икия Дими
7
Икия Дими
21
Вита
34
Бойя
22
22
34
Бойя
Остались в запасе
Генгам
Амьен
30
Бабакар Ниасс
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
41
Krys Kouassi
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
19
Сабри Гендуз
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
45
Ibrahim Fofana
ЦП
41
Krys Kouassi
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Генгам - Амьен
1
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
0
Количество передач
480
438
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Амьен
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+