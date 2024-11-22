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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Родез
Кан - Родез: обзор матча 22 ноября 2024
Кан
22.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 14 тур
3 : 3
Завершен
Родез
45+7'
Р. Томас
51'
B. Brahimi
90+6'
D. Meddah
13'
И. Бальде
45+1'
M. Bouchouari
54'
Т. Нкада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Родез
ГОЛ! 3:3!
D. Meddah
90'
+6
88'
Замена
J. Chougrani
️️️️
E. Vandenabeele
85'
Желтая карточка
С. Мамбо
85'
Замена
Д. Жан
️️️️
А. Абдалла
Замена
М. Отре
️️️️
L. Rajot
79'
72'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
В. Юнусса
72'
Замена
T. Bentayeb
️️️️
В. Таиби
Замена
D. Bolumbu
️️️️
N. Lebreton
65'
Замена
M. Le Bihan
️️️️
B. Traoré
65'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
Т. Гомис
65'
54'
ГОЛ! 2:3!
Т. Нкада
ГОЛ! 2:2!
B. Brahimi
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Томас
45'
+7
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
M. Bouchouari
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
61
Brahim Traoré
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
24
Loni Quenabio
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Кан
1
Антони Мандре
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
39
Gabin Tomé
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
21
Joris Chougrani
ЦЗ
25
Nolan Galves
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
26
Yannis Verdier
ЦФ
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
3-3-4
16
Клементия
27
77
29
Томас
61
20
5
13
19
Менди
27
Гомис
10
3-1-1-1-4
77
М'Паси
24
4
Мамбо
11
23
Юнусса
8
Кадиу
8
Таиби
2
97
Абдалла
23
Нкада
18
Бальде
20
3
3
20
27
Гомис
27
Кьереме
27
Кьереме
27
Гомис
5
23
Отре
23
Отре
5
61
8
8
61
2
21
21
2
23
Юнусса
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
23
Юнусса
97
Абдалла
7
Жан
7
Жан
97
Абдалла
8
Таиби
21
21
8
Таиби
Остались в запасе
Кан
Родез
1
Антони Мандре
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
39
Gabin Tomé
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
39
Gabin Tomé
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Кан - Родез
2
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
3
6
Офсайды
1
1
Количество передач
297
172
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
0
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
Новости команд
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