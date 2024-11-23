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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Лорьян
Бастия - Лорьян: обзор матча 23 ноября 2024
Бастия
23.11.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 2, 14 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Лорьян
Красная карточка
A. Roncaglia
90'
+5
89'
Желтая карточка
Д. Йонгва
86'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Ж. Понко
85'
Желтая карточка
И. Силва
81'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
Замена
F. Tomi
️️️️
L. Etoga
77'
Замена
S. Mazikou
️️️️
D. Guidi
67'
Желтая карточка
К. Инao Улаи
61'
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
Л. Трамони
60'
Замена
К. Инao Улаи
️️️️
J. Maggiotti
60'
Замена
A. Boutrah
️️️️
L. Cisse
60'
57'
Замена
Д. Мвука
️️️️
П. Кацерис
Желтая карточка
T. Ducrocq
53'
37'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ж. Макенго
Желтая карточка
Z. Ariss
32'
Красная карточка
J. Janneh
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
6
Dominique Guidi
(К)
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
13
Loic Etoga
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЛВ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
7
Steevy Mazikou
ЦЗ
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Лорьян
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
4-5-1
30
Пласид
22
6
17
4
25
5
13
11
66
21
Трамони
3-1-2-2-2
38
Мвого
3
Тальби
15
Лапорт
13
Йонгва
19
Абержель
17
Макенго
62
Авом
21
Понко
77
Кацерис
2
Силва
99
Сумано
6
7
7
6
5
42
Улаи
42
Улаи
5
11
10
10
11
13
9
9
13
21
Трамони
4
Бонерт
4
Бонерт
21
Трамони
21
Понко
11
Ле Бри
11
Ле Бри
21
Понко
77
Кацерис
22
Мвука
22
Мвука
77
Кацерис
17
Макенго
15
Айегун
15
Айегун
17
Макенго
Остались в запасе
Бастия
Лорьян
23
Julien Fabri
ВР
9
Clément Rodrigues
ЦП
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
9
Clément Rodrigues
ЦП
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
12
Isaac James
ЦЗ
5
Enzo Genton
ЦЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
Статистика матча Бастия - Лорьян
3
2
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
17
Офсайды
0
5
Количество передач
337
547
Сейвы
7
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
- : -
05.12.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2 : 0
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
Новости команд
Все
Бастия
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