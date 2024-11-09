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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Метц - Кан
Метц - Кан: обзор матча 09 ноября 2024
Метц
09.11.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 2, 13 тур
1 : 0
Завершен
Кан
26'
Г. Эйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Кан
82'
Замена
М. Отре
️️️️
N. Lebreton
Замена
С. Элисор
️️️️
Ш. Сабали
82'
Замена
А. Ло
️️️️
Ж. Деменге
82'
Замена
Й. Асоро
️️️️
M. Bokele Mputu
81'
Замена
А. Туре
️️️️
Б. Стамбули
65'
64'
Замена
Т. Гомис
️️️️
M. Le Bihan
64'
Замена
Г. Кьереме
️️️️
L. Rajot
Желтая карточка
К. Ван Ден Керхоф
60'
Желтая карточка
И. Траоре
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Эйн
Пас отдал
А. Джаллоу
26'
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
М. Колен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Жесси Деменге
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
61
Brahim Traoré
ЦП
20
Noe Lebreton
ЦП
8
M. Le Bihan
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Метц
40
Luca Pausé
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Абу Ло
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Альфа Туре
ЦП
22
Симон Элисор
ЦФ
Кан
1
Антони Мандре
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
39
Gabin Tomé
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
4-1-3-1-1
90
Окиджа
14
Удоль
72
Сане
8
Траоре
2
Колен
21
Стамбули
8
Деменге
30
Джаллоу
7
Сабали
7
Эйн
19
3-3-4
16
Клементия
3
29
Томас
77
5
61
20
13
19
Менди
10
8
8
Деменге
18
Ло
18
Ло
8
Деменге
2
Колен
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
2
Колен
19
29
Асоро
29
Асоро
19
21
Стамбули
12
Туре
12
Туре
21
Стамбули
7
Сабали
22
Элисор
22
Элисор
7
Сабали
5
27
Кьереме
27
Кьереме
5
20
23
Отре
23
Отре
20
8
27
Гомис
27
Гомис
8
Остались в запасе
Метц
Кан
40
Luca Pausé
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
Главный тренер
Ласло Болони
1
Антони Мандре
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
39
Gabin Tomé
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
40
Luca Pausé
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
27
Daylam Meddah
ЦЗ
33
Robin Verhaeghe
ЦЗ
39
Gabin Tomé
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Метц - Кан
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
12
Офсайды
0
3
Количество передач
463
526
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Сен-Симфорьен
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