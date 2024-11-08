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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Лаваль - Бастия
Лаваль - Бастия: обзор матча 08 ноября 2024
Лаваль
08.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 13 тур
2 : 2
Завершен
Бастия
30'
М. Камара
65'
M. Tchokounté
14'
У. Коколо (АГ)
90+4'
F. Tomi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лаваль - Бастия
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
F. Tomi
Пас отдал
J. Guevara
Желтая карточка
W. Bianda
90'
Желтая карточка
T. Thomas
89'
Замена
M. Adilehou
️️️️
T. Vargas
84'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
84'
Замена
С. Дукуре
️️️️
М. Селлуки
83'
77'
Замена
F. Tomi
️️️️
J. Janneh
77'
Замена
D. Guidi
️️️️
G. Akueson
Замена
W. Bianda
️️️️
М. Камара
70'
69'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
A. Boutrah
ГОЛ! 2:1!
M. Tchokounté
Пас отдал
T. Vargas
65'
Замена
L. Martins
️️️️
К. Зохи
65'
Желтая карточка
У. Коколо
53'
Желтая карточка
M. Tchokounté
46'
31'
Желтая карточка
G. Akueson
ГОЛ! 1:1!
М. Камара
Пас отдал
J. Roye
30'
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Коколо
Желтая карточка
К. Зохи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
7
Thibault Vargas
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
21
Крист-Оуэн Куасси
ЦЗ
19
Малик Селлуки
ПВ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Tom Meynadier
ЦЗ
28
Gustave Akueson
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
3
Juan Guevara
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
8
Titouan Thomas
ЦП
11
Loïs Martins
ЦП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
12
Moise Adilehou
ЦФ
3
William Bianda
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
6
Dominique Guidi
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
13
Loic Etoga
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
4-1-5
30
Самасса
21
Коколо
23
21
Куасси
7
19
Селлуки
9
Зохи
4
6
11
Камара
18
3-5-1-1
30
Пласид
22
28
17
10
66
5
11
25
21
Трамони
3
4
8
8
4
9
Зохи
11
11
9
Зохи
19
Селлуки
22
Дукуре
22
Дукуре
19
Селлуки
7
12
12
7
11
Камара
3
3
11
Камара
28
6
6
28
10
9
9
10
66
9
9
66
Остались в запасе
Лаваль
Бастия
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Фраполли
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
75
Амин Черни
ЦЗ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
13
Loic Etoga
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Лаваль - Бастия
5
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
18
Офсайды
1
0
Количество передач
346
403
Сейвы
6
3
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Eddy Rosier, France
Стадион:
Stade Francis-Le Basser, Laval
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