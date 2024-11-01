Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Амьен
Дюнкерк - Амьен: обзор матча 01 ноября 2024
Дюнкерк
01.11.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 2, 12 тур
3 : 1
Завершен
Амьен
20'
Н. Скитта
45+2'
E. Bardeli
85'
Г. Курте (П)
59'
K. Kaiboue
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Амьен
Желтая карточка
В. Сассо
90'
+1
90'
Замена
S. Bakayoko
️️️️
Р. Вита
89'
Замена
E. Dao
️️️️
Ф. Бойя
Желтая карточка
A. Georgen
88'
Желтая карточка
Ф. Абнер
87'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
E. Bardeli
86'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Курте
85'
77'
Желтая карточка
С. Корчиа
72'
Замена
Р. Лутин
️️️️
Н. Кандиль
72'
Замена
M. Mubundu Manitu
️️️️
K. Kaiboue
Замена
Г. Курте
️️️️
Y. Bammou
69'
Желтая карточка
М. Ривера
68'
Замена
Ж. Яссин
️️️️
К. Теян
68'
Замена
M. Essimi
️️️️
М. Ривера
68'
59'
ГОЛ! 2:1!
K. Kaiboue
Пас отдал
A. Leautey
ГОЛ! 2:0!
E. Bardeli
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Скитта
Пас отдал
Y. Bammou
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
30
Кай Теян
ЦФ
19
Yacine Bammou
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Дюнкерк
24
Эвен Жауэн
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
27
Marco Essimi
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
18
M. Mubundu Manitu
ЦП
22
Elyess Dao
ЦФ
3-1-2-2-3
2
26
Санганте
23
Сассо
30
Абнер
18
8
Рагубер
15
Скитта
7
Ривера
19
30
Теян
16
3-1-3-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
3
Урогиде
21
Вита
2
Фофана
34
Бойя
30
22
70
Кандиль
14
Мафута
50
18
5
Кейруш
5
Кейруш
18
7
Ривера
27
27
7
Ривера
30
Теян
80
Яссин
80
Яссин
30
Теян
19
18
Курте
18
Курте
19
21
Вита
21
21
21
Вита
70
Кандиль
93
Лутин
93
Лутин
70
Кандиль
22
18
18
22
34
Бойя
22
22
34
Бойя
Остались в запасе
Дюнкерк
Амьен
24
Эвен Жауэн
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
12
C. Senneville
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
24
Эвен Жауэн
ВР
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
12
C. Senneville
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Дюнкерк - Амьен
4
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
15
Офсайды
2
7
Количество передач
434
414
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Амьен
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
«Амьен» – «Реймс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2025
2025.08.11 20:35
«Спартак» начал переговоры с защитником сборной Ганы из Лиги 1
2023.07.05 14:06
2
«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
Кубок Франции. «Монако» обыграл «Амьен» без Головина и вышел в 1/2 финала
2022.02.09 00:52
1
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+