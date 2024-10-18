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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Гренобль - Метц
Гренобль - Метц: обзор матча 18 октября 2024
Гренобль
18.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 9 тур
2 : 0
Завершен
Метц
31'
P. Meissa Ba
90+2'
Ж. Олайтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гренобль - Метц
ГОЛ! 2:0!
Ж. Олайтан
90'
+2
Замена
A. Jabbari
️️️️
P. Meissa Ba
90'
+1
Замена
S. Touray
️️️️
J. Benet
90'
87'
Желтая карточка
И. Сане
81'
Замена
M. Bokele Mputu
️️️️
П. Амаду Диалло
71'
Замена
И. Сане
️️️️
Ж. Деменге
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
D. Rigo
68'
61'
Замена
А. Джаллоу
️️️️
Й. Асоро
61'
Замена
К. Куао
️️️️
М. Колен
60'
Желтая карточка
М. Колен
Замена
М. Бангре
️️️️
A. Kerouedan
59'
Замена
Ш. Дело
️️️️
А. Менди
59'
ГОЛ! 1:0!
P. Meissa Ba
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
(К)
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
11
Alan Kerouedan
ЦП
21
Jessy Benet
ЦФ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
(К)
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
72
Садибу Сане
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
19
Папа Амаду Диалло
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
29
Йоэль Асоро
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
Главный тренер
Ласло Болони
Гренобль
1
Maxime Pattier
ВР
23
Мамаду Диоп
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Эдди Сильвестр
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
99
Ayoub Jabbari
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Метц
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
19
Morgan Bokele Mputu
ЦФ
7
Ибу Сане
ЦФ
4-3-3
16
Аллен
29
Менди
24
Муйоколо
21
Чапчет
29
Пакье
6
26
Мбемба
11
75
Жозеф
5
21
4-1-3-2
90
Окиджа
8
Траоре
72
Сане
2
Колен
14
Удоль
21
Стамбули
29
Асоро
8
Деменге
7
Сабали
7
Эйн
19
Диалло
29
Менди
18
Дело
18
Дело
29
Менди
6
15
Олайтан
15
Олайтан
6
11
11
Бангре
11
Бангре
11
5
99
99
5
21
22
22
21
2
Колен
52
Куао
52
Куао
2
Колен
29
Асоро
30
Джаллоу
30
Джаллоу
29
Асоро
19
Диалло
19
19
19
Диалло
8
Деменге
7
Сане
7
Сане
8
Деменге
Остались в запасе
Гренобль
Метц
1
Maxime Pattier
ВР
23
Мамаду Диоп
ВР
10
Эдди Сильвестр
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
23
Мамаду Диоп
ВР
10
Эдди Сильвестр
ЦП
Остались в запасе
61
Pape Sy
ВР
18
Абу Ло
ЦЗ
15
Joseph N'Duquidi
ЦП
Главный тренер
Франк Риззетто
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Гренобль - Метц
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
18
11
Офсайды
1
2
Количество передач
311
575
Сейвы
6
3
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Stade des Alpes, Grenoble
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