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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Гренобль
Родез - Гренобль: обзор матча 04 октября 2024
Родез
04.10.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 8 тур
2 : 1
Завершен
Гренобль
54'
M. Bouchouari
81'
Н. Кадиу
44'
P. Meissa Ba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Гренобль
88'
Замена
Ш. Дело
️️️️
Г. Пакье
Замена
T. Bentayeb
️️️️
Т. Нкада
85'
84'
Замена
Н. Эльфеге
️️️️
P. Meissa Ba
84'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
J. Benet
ГОЛ! 2:1!
Н. Кадиу
Пас отдал
Т. Нкада
81'
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Жан
72'
72'
Замена
М. Бангре
️️️️
A. Kerouedan
71'
Замена
Н. Мбемба
️️️️
D. Rigo
Замена
В. Таиби
️️️️
Д. Мазу-Сако
66'
64'
Желтая карточка
А. Менди
61'
Желтая карточка
P. Meissa Ba
61'
Желтая карточка
М. Диарра
ГОЛ! 1:1!
M. Bouchouari
54'
44'
ГОЛ! 0:1!
P. Meissa Ba
Пас отдал
А. Менди
Желтая карточка
С. Мамбо
41'
Желтая карточка
E. Vandenabeele
23'
Желтая карточка
Д. Жан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
24
Loni Quenabio
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
97
Аким Абдалла
ЦФ
23
Тимоти Нкада
ЦФ
2
E. Vandenabeele
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
(К)
ПЗ
11
Alan Kerouedan
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
12
Morgan Corredor
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
21
Tawfik Bentayeb
ЦФ
Гренобль
16
Бобби Аллен
ВР
18
Шакил Дело
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
26
Нолан Мбемба
ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
23
Неста Эльфеге
ЦФ
3-1-2-1-3
77
М'Паси
11
4
Мамбо
24
23
Юнусса
8
Кадиу
49
Мазу-Сако
7
Жан
2
23
Нкада
97
Абдалла
4-3-3
23
Диоп
29
Пакье
4
Диарра
21
Чапчет
29
Менди
11
6
25
Валь
75
Жозеф
21
5
49
Мазу-Сако
8
Таиби
8
Таиби
49
Мазу-Сако
7
Жан
18
Бальде
18
Бальде
7
Жан
23
Нкада
21
21
23
Нкада
29
Пакье
18
Дело
18
Дело
29
Пакье
6
26
Мбемба
26
Мбемба
6
21
15
Олайтан
15
Олайтан
21
11
11
Бангре
11
Бангре
11
5
23
Эльфеге
23
Эльфеге
5
Остались в запасе
Родез
Гренобль
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
12
Morgan Corredor
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
25
Nolan Galves
ЦЗ
43
Орельен Пелон
ЦЗ
12
Morgan Corredor
ЦЗ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Родез - Гренобль
3
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
14
Офсайды
1
0
Количество передач
356
618
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Antoine Valnet, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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