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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Анси
Бастия - Анси: обзор матча 27 сентября 2024
Бастия
27.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 7 тур
2 : 2
Завершен
Анси
39'
L. Cisse
50'
A. Boutrah (П)
10'
J. Guevara (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Анси
90'
+4
Желтая карточка
Й. Демонси
85'
Желтая карточка
A. Drouhin
Замена
T. Meynadier
️️️️
L. Cisse
81'
Замена
C. Rodrigues
️️️️
Л. Трамони
72'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
J. Janneh
61'
Замена
F. Tomi
️️️️
A. Boutrah
61'
58'
Замена
H. Soukouna
️️️️
Ф. Н'Сакаля
57'
Замена
В. Пажо
️️️️
J. Tiendrebeogo
ГОЛ с пенальти! 2:1!
A. Boutrah
50'
Замена
A. Roncaglia
️️️️
G. Akueson
46'
46'
Замена
T. Delphis
️️️️
F. Lajugie
ГОЛ! 1:1!
L. Cisse
Пас отдал
C. Vincent
39'
26'
Желтая карточка
F. Lajugie
Желтая карточка
G. Akueson
16'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
J. Guevara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
28
Gustave Akueson
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
10
Amine Boutrah
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
3
Juan Guevara
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
21
Axel Drouhin
ЦЗ
4
Ричи Вальме
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
6
Francois Lajugie
ЦЗ
5
Ахмед Каши
(К)
ОП
18
Josué Tiendrebeogo
ЦП
24
Йоан Демонси
ЦП
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
13
Loic Etoga
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
9
Clément Rodrigues
ЦП
Анси
16
Томас Калленс
ВР
41
Thibault Delphis
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
27
Julien Kouadio
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Антони Бермон
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
2-5-1-2
30
Пласид
28
17
11
66
7
25
10
21
Трамони
4
Бонерт
3
4-1-2-3
1
Эскале
4
Вальме
21
Н'Сакаля
6
21
5
Каши
18
24
Демонси
28
9
22
28
4
4
28
11
22
22
11
10
9
9
10
66
5
5
66
21
Трамони
9
9
21
Трамони
6
41
41
6
21
Н'Сакаля
2
2
21
Н'Сакаля
18
17
Пажо
17
Пажо
18
Остались в запасе
Бастия
Анси
23
Julien Fabri
ВР
13
Loic Etoga
ЦП
16
Томас Калленс
ВР
27
Julien Kouadio
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
13
Loic Etoga
ЦП
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
27
Julien Kouadio
ЦЗ
26
Антони Бермон
ЦП
11
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Статистика матча Бастия - Анси
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
21
Офсайды
3
2
Количество передач
379
302
Сейвы
1
7
Точность передач %
67
58
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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