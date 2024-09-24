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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кан - Амьен
Кан - Амьен: обзор матча 24 сентября 2024
Кан
24.09.2024, вторник, 21:30
Франция. Лига 2, 6 тур
2 : 1
Завершен
Амьен
13'
А. Менди
81'
А. Менди
26'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кан - Амьен
Желтая карточка
B. Brahimi
90'
+7
Замена
К. Кулибали
️️️️
А. Менди
90'
+1
Замена
M. Le Bihan
️️️️
Т. Гомис
90'
+1
87'
Замена
A. Chibozo
️️️️
Р. Лутин
Замена
L. Rajot
️️️️
Г. Кьереме
84'
82'
Замена
I. Fofana
️️️️
O. Gene
ГОЛ! 2:1!
А. Менди
Пас отдал
Т. Гомис
81'
73'
Желтая карточка
Ф. Бойя
Желтая карточка
N. Lebreton
70'
Замена
V. Henry
️️️️
D. Bolumbu
46'
Желтая карточка
D. Bolumbu
45'
30'
Желтая карточка
O. Gene
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мафута
Пас отдал
Ф. Бойя
ГОЛ! 1:0!
А. Менди
Пас отдал
B. Brahimi
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Антони Мандре
ВР
3
Diabe Bolumbu
ЦЗ
77
Didí Gaucho
ЦЗ
29
Ромен Томас
(К)
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
61
Brahim Traoré
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
10
Bilal Brahimi
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
93
Райан Лутин
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Кан
16
Яннис Клементия
ВР
20
Noe Lebreton
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
4
V. Henry
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
8
M. Le Bihan
ЦФ
7
Ilyes Najim
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
39
Amine Chabane
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
35
Louis Moussier
ЦП
45
Ibrahim Fofana
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
3-1-2-4
1
Мандре
3
77
29
Томас
6
М'Вила
61
27
Кьереме
13
19
Менди
27
Гомис
10
3-1-3-1-2
1
Гютне
21
3
Урогиде
21
Вита
2
Фофана
93
Лутин
30
34
Бойя
70
Кандиль
14
Мафута
50
20
20
27
Кьереме
5
5
27
Кьереме
3
4
4
3
19
Менди
17
Кулибали
17
Кулибали
19
Менди
27
Гомис
8
8
27
Гомис
30
45
45
30
93
Лутин
17
17
93
Лутин
Остались в запасе
Кан
Амьен
16
Яннис Клементия
ВР
7
Ilyes Najim
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
39
Amine Chabane
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
35
Louis Moussier
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
7
Ilyes Najim
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
39
Amine Chabane
ЦЗ
58
Mactar Tine
ЦП
35
Louis Moussier
ЦП
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Кан - Амьен
3
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
15
13
Офсайды
1
2
Количество передач
531
372
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Stade Michel d'Ornano, Caen
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