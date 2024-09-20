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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Клермон
Амьен - Клермон: обзор матча 20 сентября 2024
Амьен
20.09.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 5 тур
1 : 0
Завершен
Клермон
6'
Н. Кандиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Клермон
90'
+8
Желтая карточка
A. Ackra
Замена
I. Fofana
️️️️
Ф. Бойя
90'
+7
87'
Замена
Й. Армугом
️️️️
Ш. Умар Конате
87'
Замена
A. Ackra
️️️️
Й. Маньин
Замена
О. Урогиде
️️️️
М. Джауаб
77'
74'
Замена
Я. Диаби
️️️️
H. Saivet
74'
Замена
А. Маурер
️️️️
M. Douane
Желтая карточка
М. Джауаб
57'
57'
Пенальти не реализован!
H. Saivet
Желтая карточка
Р. Лутин
48'
Желтая карточка
S. Bakayoko
8'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кандиль
Пас отдал
Р. Лутин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
21
Siaka Bakayoko
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
30
Owen Gene
ЦП
93
Райан Лутин
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
10
Henri Saivet
(К)
ЦП
12
Mons Bassouamina
ЦФ
10
M. Baaloudj
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
35
Louis Moussier
ЦП
45
Ibrahim Fofana
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
Клермон
30
Théo Guivarch
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
20
Josue Isala
ЦЗ
44
Allan Ackra
ЦП
92
Айман Маурер
АП
77
Ядали Диаби
АП
17
Ousmane Diop
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гютне
21
Вита
23
Джауаб
21
2
Фофана
30
93
Лутин
34
Бойя
70
Кандиль
14
Мафута
50
4-1-3-2
16
Н'Диайе
25
Конате
5
Жаке
3
Да Силва
22
Диалло
6
Маньин
8
Кейта
11
10
10
12
23
Джауаб
3
Урогиде
3
Урогиде
23
Джауаб
34
Бойя
45
45
34
Бойя
25
Конате
31
Армугом
31
Армугом
25
Конате
6
Маньин
44
44
6
Маньин
11
92
Маурер
92
Маурер
11
10
77
Диаби
77
Диаби
10
Остались в запасе
Амьен
Клермон
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
35
Louis Moussier
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
39
Amine Chabane
ЦЗ
35
Louis Moussier
ЦП
17
Ange Chibozo
ЦФ
22
Elyess Dao
ЦФ
Остались в запасе
30
Théo Guivarch
ВР
20
Josue Isala
ЦЗ
17
Ousmane Diop
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Амьен - Клермон
3
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
13
Офсайды
1
2
Количество передач
310
552
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Crédit Agricole la Licorne, Amiens
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