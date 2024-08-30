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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Мартиг - Бастия
Мартиг - Бастия: обзор матча 30 августа 2024
Мартиг
30.08.2024, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 3 тур
0 : 1
Завершен
Бастия
50'
C. Rodrigues
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мартиг - Бастия
90'
+3
Замена
Д. Тавареш
️️️️
A. Boutrah
86'
Замена
M. Amine Boumaaoui
️️️️
C. Rodrigues
Желтая карточка
I. Zouaoui
83'
75'
Желтая карточка
L. Etoga
Замена
О. Менди
️️️️
A. Ipiélé
74'
Замена
С. Шамаль
️️️️
P. Ouotro
74'
61'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
C. Vincent
61'
Замена
L. Cisse
️️️️
Л. Трамони
50'
ГОЛ! 0:1!
C. Rodrigues
42'
Желтая карточка
T. Ducrocq
Желтая карточка
С. Сольве
41'
Замена
I. Zouaoui
️️️️
S. Belloumou
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мартиг
40
Jeremy Aymes
ВР
88
Аюб Амрауи
ЛЗ
3
Стив Сольве
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
24
Leandro Morante
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
S. Belloumou
(К)
ЦП
41
Mohamed Bamba
ЦП
44
Милан Робен
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
28
Gustave Akueson
ЦЗ
17
Zakaria Ariss
ЦЗ
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
13
Loic Etoga
ЦП
10
Amine Boutrah
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
3
Juan Guevara
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Мартиг
20
Yannick Etilé
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
14
Стив Шамаль
ЛВ
33
Max Bonalair
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
8
Ilyes Zouaoui
ЦП
6
Francois Kembolo Luyeye
ЦП
29
Оукасс Менди
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
11
Mohamed Amine Boumaaoui
ЦП
11
Lamine Cisse
ЦП
3-2-3-2
40
39
Сайнтини
24
5
Фалет
88
Амрауи
3
Сольве
26
41
44
Робен
27
29
2-5-1-2
30
Пласид
28
17
9
25
13
10
7
21
Трамони
4
Бонерт
3
26
8
8
26
29
14
Шамаль
14
Шамаль
29
27
29
Менди
29
Менди
27
10
42
Тавареш
42
Тавареш
10
7
5
5
7
9
11
11
9
21
Трамони
11
11
21
Трамони
Остались в запасе
Мартиг
Бастия
20
Yannick Etilé
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
33
Max Bonalair
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
6
Francois Kembolo Luyeye
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
Остались в запасе
20
Yannick Etilé
ВР
22
A. Djaha
ЦЗ
33
Max Bonalair
ЦП
34
Luan Gautier
ЦП
6
Francois Kembolo Luyeye
ЦП
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Мартиг - Бастия
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
20
14
Офсайды
0
1
Количество передач
292
362
Сейвы
3
1
Точность передач %
71
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Мартиг
Франция. Лига 2, 34 тур
Лорьян
5 : 1
10.05.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 33 тур
Мартиг
1 : 1
02.05.2025
Париж
Франция. Лига 2, 32 тур
Генгам
2 : 1
25.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 31 тур
Кан
0 : 3
18.04.2025
Мартиг
Франция. Лига 2, 30 тур
Мартиг
1 : 4
11.04.2025
Метц
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Stade Francis Turcan, Martigues
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