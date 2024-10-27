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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Серкль Брюгге
Юнион СЖ - Серкль Брюгге: обзор матча 27 октября 2024
Юнион СЖ
27.10.2024, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Серкль Брюгге
8'
М. Фусейни
52'
Ф. Аугусто
55'
Э. Каку
90+8'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Серкль Брюгге
90'
+9
Желтая карточка
К. Данке
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
К. Данке
Пас отдал
А. Франсис
Желтая карточка
Р. Сайкс
90'
+6
90'
+3
Замена
А. Франсис
️️️️
L. Agyekum
Желтая карточка
Д. Промис
88'
Замена
К. Родригес
️️️️
К. Мак Аллистер
85'
83'
Замена
A. Ouattara
️️️️
А. Минда
76'
Замена
К. Данке
️️️️
Ф. Аугусто
76'
Замена
Э. Уткус
️️️️
Г. Магне
73'
Желтая карточка
Т. Сомерс
Замена
Д. Промис
️️️️
М. Фусейни
68'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Амани
68'
64'
Желтая карточка
Ф. Назинью
Замена
У. Нианг
️️️️
К. Терхо
58'
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Расмуссен
57'
55'
ГОЛ! 1:2!
Э. Каку
Пас отдал
Ф. Аугусто
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Аугусто
Пас отдал
Ф. Назинью
46'
Замена
Ф. Назинью
️️️️
E.
ГОЛ! 1:0!
М. Фусейни
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Erick
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
22
Усейну Нианг
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
12
Дэвид Промис
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Элой Ром
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
17
Абу Франсис
АП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
3-1-2-3-1
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
26
Сайкс
34
Ванхутте
20
Расмуссен
10
Амани
25
Халаили
15
Терхо
16
Фусейни
29
Иванович
4-1-2-2-1
26
Делань
15
Магне
5
Равик
5
Каку
2
Диаките
28
ван дер Брюгген
8
77
27
Минда
24
Сомерс
9
Аугусто
20
Расмуссен
27
Садики
27
Садики
20
Расмуссен
15
Терхо
22
Нианг
22
Нианг
15
Терхо
10
Амани
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
10
Амани
16
Фусейни
12
Промис
12
Промис
16
Фусейни
5
Мак Аллистер
13
Родригес
13
Родригес
5
Мак Аллистер
8
20
Назинью
20
Назинью
8
15
Магне
5
Уткус
5
Уткус
15
Магне
77
17
Франсис
17
Франсис
77
9
Аугусто
9
Данке
9
Данке
9
Аугусто
27
Минда
7
7
27
Минда
Остались в запасе
Юнион СЖ
Серкль Брюгге
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
89
Элой Ром
ВР
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
27
Nils De Wilde
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЛВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Юнион СЖ - Серкль Брюгге
2
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
9
Нарушения
9
12
Офсайды
2
2
Количество передач
427
271
Сейвы
1
5
Точность передач %
71
60
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.62
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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