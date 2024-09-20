Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Юнион СЖ
Стандард - Юнион СЖ: обзор матча 20 сентября 2024
Стандард
20.09.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Юнион СЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Юнион СЖ
89'
Замена
Д. Промис
️️️️
E. Kabangu
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Булат
86'
Желтая карточка
Б. Шутало
84'
83'
Желтая карточка
Н. Садики
82'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Фусейни
Замена
Г. Лоуренс
️️️️
М. Фосси
74'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Зекири
74'
68'
Замена
С. Буфал
️️️️
М. Расмуссен
Замена
Д. Эккерт
️️️️
S. Benjdida
56'
Замена
И. Прайс
️️️️
L. Kuavita
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Стандард
99
Tom Poitoux
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
22
Усейну Нианг
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
4-2-2-3
44
Шутало
25
Хаутекит
4
13
Фосси
5
Булат
7
Камара
21
О'Нил
14
9
Зекири
21
1
Эполо
3-3-1-2-1
49
Морис
17
Кастро-Монтес
27
Садики
16
Берджесс
28
Мачида
34
Ванхутте
16
Лейсен
20
Расмуссен
15
Терхо
16
Фусейни
29
Иванович
13
Фосси
18
Лоуренс
18
Лоуренс
13
Фосси
5
Булат
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Булат
14
21
Прайс
21
Прайс
14
21
10
Эккерт
10
Эккерт
21
9
Зекири
19
Бадамоси
19
Бадамоси
9
Зекири
20
Расмуссен
17
Буфал
17
Буфал
20
Расмуссен
12
Промис
12
Промис
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
Остались в запасе
Стандард
Юнион СЖ
99
Tom Poitoux
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
Главный тренер
Иван Леко
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
22
Усейну Нианг
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
99
Tom Poitoux
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
22
Усейну Нианг
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Стандард - Юнион СЖ
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Количество передач
290
523
Сейвы
7
3
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.52
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Юнион СЖ
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+