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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Серкль Брюгге
Брюгге - Серкль Брюгге: обзор матча 01 сентября 2024
Брюгге
01.09.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
39'
Б. Мехеле
45+3'
Х. Цолис
55'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Серкль Брюгге
83'
Замена
E.
️️️️
Бруниньо
Замена
Р. Вермант
️️️️
Г. Нильссон
81'
Замена
М. Скурась
️️️️
Х. Цолис
81'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
А. Сков Ольсен
68'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Х. Ванакен
64'
Замена
У. Сике
️️️️
Х. Сейс
63'
63'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
A. Ouattara
62'
Замена
А. Франсис
️️️️
Х. ван дер Брюгген
Желтая карточка
М. Де Куйпер
58'
ГОЛ! 3:0!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
У. Ветлесен
55'
46'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Минда
46'
Замена
A. Ouattara
️️️️
Г. Магне
ГОЛ! 2:0!
Х. Цолис
Пас отдал
А. Сков Ольсен
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Б. Мехеле
Пас отдал
Г. Нильссон
39'
32'
Желтая карточка
С. Мянго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
19
Бруниньо
АП
27
Алан Минда
ПВ
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Брюгге
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Erick
ЦП
17
Абу Франсис
АП
29
Парис Бруннер
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
17
Цолис
70
Сков Ольсен
9
Нильссон
4-1-1-3-2
15
Магне
13
Мянго
5
Равик
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
77
27
Минда
19
Бруниньо
24
Сомерс
9
Данке
17
65
Сейс
41
Сике
41
Сике
65
Сейс
17
Цолис
22
Скурась
22
Скурась
17
Цолис
20
Ванакен
9
Хутгла
9
Хутгла
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
9
Нильссон
17
Вермант
17
Вермант
9
Нильссон
19
Бруниньо
8
8
19
Бруниньо
28
ван дер Брюгген
17
Франсис
17
Франсис
28
ван дер Брюгген
11
Олаигбе
11
Олаигбе
15
Магне
7
7
15
Магне
27
Минда
9
Аугусто
9
Аугусто
27
Минда
Остались в запасе
Брюгге
Серкль Брюгге
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Ники Хайен
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Брюгге - Серкль Брюгге
1
1
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
8
Офсайды
1
0
Количество передач
585
227
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
64
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
3.5
0.76
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Ян Брейдель
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