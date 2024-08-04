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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Брюгге
Стандард - Брюгге: обзор матча 04 августа 2024
Стандард
04.08.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Брюгге
64'
М. Булат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Брюгге
89'
Желтая карточка
Ф. Хутгла
Замена
А. Калю
️️️️
Г. Лоуренс
82'
73'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Яшари
73'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Х. Цолис
72'
Желтая карточка
Б. Мехеле
65'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
К. Нильсен
65'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
М. Скурась
ГОЛ! 1:0!
М. Булат
Пас отдал
М. Фосси
64'
Замена
S. Benjdida
️️️️
Г. Кюи
58'
46'
Замена
М. Де Куйпер
️️️️
Х. Сейс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
3-3-3-2
44
Шутало
4
Бейтс
25
Хаутекит
13
Фосси
5
Булат
18
Лоуренс
21
Прайс
21
О'Нил
14
99
Кюи
1
Эполо
4-1-1-2-2
22
Миньоле
41
Сике
44
Мехеле
24
Ромеро
65
Сейс
14
Яшари
20
Ванакен
22
Скурась
17
Цолис
94
Нильсен
9
Нильссон
18
Лоуренс
22
Калю
22
Калю
18
Лоуренс
99
Кюи
21
21
99
Кюи
65
Сейс
29
Де Куйпер
29
Де Куйпер
65
Сейс
94
Нильсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
94
Нильсен
14
Яшари
7
Нуса
7
Нуса
14
Яшари
22
Скурась
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
22
Скурась
17
Цолис
9
Хутгла
9
Хутгла
17
Цолис
Остались в запасе
Стандард
Брюгге
45
Matteo Godfroid
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
3
Натан Нгой
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Виктор Джуканович
ЛВ
3
Натан Нгой
ЦФ
55
Brahim Ghalidi
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Стандард - Брюгге
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
8
Офсайды
2
1
Количество передач
281
570
Сейвы
5
1
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.81
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Морис Дюфрасне
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