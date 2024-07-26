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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Мехелен
Брюгге - Мехелен: обзор матча 26 июля 2024
Брюгге
26.07.2024, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Мехелен
51'
Х. Сейс
65'
П. Пфлюке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Мехелен
85'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Л. Лаубербах
82'
Желтая карточка
М. Конате
82'
Замена
Р. Бельгали
️️️️
Х. Марса
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
А. Нуса
80'
Замена
К. Нильсен
️️️️
У. Ветлесен
80'
Желтая карточка
У. Сике
72'
Замена
У. Сике
️️️️
Х. Цолис
68'
Замена
М. Скурась
️️️️
М. Де Куйпер
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
П. Пфлюке
62'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
К. Мрабти
62'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
Ж. Хайреманс
61'
Замена
Т. Раемакерс
️️️️
С. Уолш
ГОЛ! 1:0!
Х. Сейс
51'
50'
Желтая карточка
С. Уолш
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Онидика
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Мехелен
31
Oskar Annell
ВР
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
2-1-3-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
17
Цолис
7
Нуса
9
Нильссон
4-1-1-2-2
1
Де Вольф
14
Уолш
6
ван ден Эйнден
3
Марса
5
Фулон
8
Конате
17
Скофс
11
Хайреманс
14
Пфлюке
29
Лаубербах
28
Мрабти
17
Цолис
41
Сике
41
Сике
17
Цолис
29
Де Куйпер
22
Скурась
22
Скурась
29
Де Куйпер
7
Нуса
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Нуса
25
Онидика
9
Хутгла
9
Хутгла
25
Онидика
10
Ветлесен
94
Нильсен
94
Нильсен
10
Ветлесен
3
Марса
45
Бельгали
45
Бельгали
3
Марса
28
Мрабти
11
Бафдили
11
Бафдили
28
Мрабти
14
Уолш
28
Раемакерс
28
Раемакерс
14
Уолш
29
Лаубербах
7
Нгой
7
Нгой
29
Лаубербах
11
Хайреманс
10
Носа Даль
10
Носа Даль
11
Хайреманс
Остались в запасе
Брюгге
Мехелен
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
31
Oskar Annell
ВР
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
31
Oskar Annell
ВР
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Брюгге - Мехелен
1
2
Всего ударов по воротам
28
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
8
Количество передач
606
450
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.4
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Ян Брейдель
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