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Расписание матчей
Кубань (ЛФЛ) - Урал
Кубань (ЛФЛ) - Урал: обзор матча 08 августа 2007
Кубань (ЛФЛ)
08.08.2007, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Урал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
И. Котковский
Л. Койда (оба – Москва)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Посещаемость:
8000 из 31654 зрителей (25%)
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