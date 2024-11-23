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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед
Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед: обзор матча 23 ноября 2024
Гримсби Таун
23.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
78'
Д. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
М. Мейси
89'
Замена
А. Вудъярд
️️️️
А. Рид
Замена
Д. Сванторссон
️️️️
Л. Баррингтон
82'
78'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гордон
Пас отдал
J. Payne
Замена
J. Obikwu
️️️️
Д. Роуз
76'
Замена
J. Davies
️️️️
К. Томпсон
76'
75'
Замена
J. Payne
️️️️
Л. Тэйлор
75'
Замена
Д. Гордон
️️️️
О. Эдвардс
28'
Желтая карточка
M. Egbo
1'
Желтая карточка
О. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
8
Evan Khouri
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
19
Jayden Luker
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
18
Jamie McDonnell
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
33
Лайл Тэйлор
(К)
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
25
Justin Obikwu
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4-4-1-1
1
33
Хам
5
17
21
8
19
16
Эйнли
6
Томпсон
14
Баррингтон
32
Роуз
3-2-2-3
1
Мейси
6
Доннелли
5
3
Яндоло
18
16
Рид
7
Андерсон
11
Эдвардс
18
34
Товид
33
Тэйлор
32
Роуз
25
25
32
Роуз
6
Томпсон
15
15
6
Томпсон
14
Баррингтон
11
Сванторссон
11
Сванторссон
14
Баррингтон
33
Тэйлор
10
10
33
Тэйлор
16
Рид
30
Вудъярд
30
Вудъярд
16
Рид
11
Эдвардс
11
Гордон
11
Гордон
11
Эдвардс
Остались в запасе
Гримсби Таун
Колчестер Юнайтед
41
Sebastian Auton
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Гримсби Таун - Колчестер Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
17
Офсайды
1
3
Количество передач
379
257
Сейвы
4
2
Точность передач %
74
59
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
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