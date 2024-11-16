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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити
Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити: обзор матча 16 ноября 2024
Колчестер Юнайтед
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
90+9'
J. McDonnell
30'
Э. Кук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити
ГОЛ! 1:1!
J. McDonnell
Пас отдал
А. Рид
90'
+9
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Т. Фланаган
88'
86'
Замена
V. Oliver
️️️️
Э. Кук
86'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Л. Ричардс
82'
Желтая карточка
B. Halliday
78'
Желтая карточка
Л. Ричардс
Замена
O. Thorn
️️️️
Г. Андерсон
77'
77'
Замена
К. Эванс
️️️️
O. Sanderson
71'
Желтая карточка
J. Shepherd
70'
Желтая карточка
Э. Кук
Желтая карточка
J. McDonnell
64'
Замена
О. Эдвардс
️️️️
J. Payne
62'
59'
Замена
К. Одуор
️️️️
B. Pointon
Замена
С. Товид
️️️️
Д. Гордон
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
18
Jamie McDonnell
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
34
Самсон Товид
ЦФ
27
Oscar Thorn
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-3-1-3
1
Мейси
3
Яндоло
6
Фланаган
6
Доннелли
16
Рид
18
10
7
Андерсон
18
33
Тэйлор
11
Гордон
4-1-1-4
24
5
27
12
Ричардс
12
21
Смолвуд
7
Уокер
23
18
2
39
Кук
10
11
Эдвардс
11
Эдвардс
10
11
Гордон
34
Товид
34
Товид
11
Гордон
7
Андерсон
27
27
7
Андерсон
6
Фланаган
14
Хоппер
14
Хоппер
6
Фланаган
23
29
Одуор
29
Одуор
23
12
Ричардс
3
Диабате
3
Диабате
12
Ричардс
18
30
Эванс
30
Эванс
18
39
Кук
11
11
39
Кук
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Брэдфорд Сити
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
20
Paul Huntington
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
Остались в запасе
20
Paul Huntington
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Брэдфорд Сити
1
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
10
Офсайды
4
1
Количество передач
505
241
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
59
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Carl Brook, England
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