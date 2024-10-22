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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли
Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 22 октября 2024
Милтон Кинс Донс
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
1'
А. Гилби
58'
J. Tomlinson
67'
J. Woods
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли
Замена
D. Lewington
️️️️
T. Carroll
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
A. Hunter
Желтая карточка
Л. Оффорд
86'
82'
Желтая карточка
F. Rawson
81'
Желтая карточка
D. Love
80'
Замена
A. Henderson
️️️️
Д. Бэтти
75'
Замена
A. Hunter
️️️️
Ш. Уалли
Замена
J. Williams
️️️️
A. Nemane
75'
Желтая карточка
D. Lewington
73'
72'
Желтая карточка
Д. Бэтти
Желтая карточка
J. Tomlinson
72'
67'
ГОЛ! 2:1!
J. Woods
Пас отдал
Т. Уолтон
Замена
E. Harrison
️️️️
С. Хоган
65'
59'
Замена
D. Love
️️️️
L. Coyle
59'
Замена
Т. Уолтон
️️️️
Д. Костеллоу
59'
Замена
J. Woods
️️️️
J. Knowles
ГОЛ! 2:0!
J. Tomlinson
58'
52'
Желтая карточка
L. Coyle
Замена
T. Carroll
️️️️
Д. Уайт
46'
43'
Желтая карточка
Ш. Уалли
Желтая карточка
А. Гилби
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Гилби
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
26
Nico Lawrence
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
10
Джо Уайт
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Аккрингтон Стэнли
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
16
Бен Вудс
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
23
Тайлер Уолтон
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
2
D. Love
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
4-3-2-1
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
26
23
4
Келли
8
Гилби
10
Уайт
24
Лемоней-Эванс
25
Хоган
4-3-1-3
14
3
38
24
Бэтти
16
Вудс
6
7
Уалли
11
Костеллоу
5
11
31
10
Уайт
11
11
10
Уайт
3
3
23
4
4
23
25
Хоган
19
19
25
Хоган
11
Костеллоу
23
Уолтон
23
Уолтон
11
Костеллоу
24
Бэтти
10
10
24
Бэтти
6
2
2
6
7
Уалли
45
45
7
Уалли
11
39
39
11
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Аккрингтон Стэнли
1
Craig MacGillivray
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
Главный тренер
Дин Левингтон
1
Michael Kelly
ВР
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
1
Craig MacGillivray
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Аккрингтон Стэнли
4
6
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
20
Офсайды
0
2
Количество передач
455
372
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
67
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Милтон Кинс Донс
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