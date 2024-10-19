Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Порт Вейл - Флитвуд
Порт Вейл - Флитвуд: обзор матча 19 октября 2024
Порт Вейл
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Флитвуд
33'
R. Richards
67'
R. Croasdale
73'
Р. Кертис
36'
К. Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Флитвуд
Замена
Д. Лоу
️️️️
R. Croasdale
86'
83'
Замена
Р. Брум
️️️️
К. Джонстон
82'
Замена
К. Харрат
️️️️
R. Graydon
82'
Замена
М. Хант
️️️️
K. Hughes
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Д. Стокли
75'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кертис
Пас отдал
Б. Гэррити
73'
ГОЛ! 2:1!
R. Croasdale
Пас отдал
Б. Бейкер-Боайти
67'
66'
Замена
М. Хелм
️️️️
R. Coughlan
66'
Замена
А. Одубеко
️️️️
М. Виртю
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
И. Числетт
65'
Замена
Р. Кертис
️️️️
R. Richards
65'
62'
Желтая карточка
R. Graydon
48'
Желтая карточка
B. Sarpong-Wiredu
45'
Желтая карточка
K. Hughes
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Джонстон
Пас отдал
Ф. Паттерсон
ГОЛ! 1:0!
R. Richards
Пас отдал
Д. Стокли
33'
8'
Желтая карточка
E. Bonds
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
10
Том Санг
ОП
28
Brandon Cover
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
23
Итан Числетт
АП
5
Connor Hall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
16
Elliot Bonds
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
11
Ронан Кертис
ЦП
9
Лорент Толай
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Флитвуд
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
29
Лайам Шоу
ОП
10
Марк Хелм
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
1-1-2-2-4
1
Рипли
15
Дебра
10
Санг
28
8
Гэррити
7
Шоррок
23
Числетт
5
9
Стокли
31
18
3-5-1-1
23
Харрингтон
2
Джонстон
32
6
Беннет
16
10
Мэйор
44
19
24
Виртю
44
Паттерсон
19
18
16
Лоу
16
Лоу
18
31
11
Кертис
11
Кертис
31
23
Числетт
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
23
Числетт
9
Стокли
29
Хакфорд
29
Хакфорд
9
Стокли
32
21
Хант
21
Хант
32
19
10
Хелм
10
Хелм
19
2
Джонстон
14
Брум
14
Брум
2
Джонстон
24
Виртю
11
Одубеко
11
Одубеко
24
Виртю
19
23
Харрат
23
Харрат
19
Остались в запасе
Порт Вейл
Флитвуд
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
9
Лорент Толай
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
29
Лайам Шоу
ОП
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
9
Лорент Толай
ЦФ
Остались в запасе
29
Лайам Шоу
ОП
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Порт Вейл - Флитвуд
4
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
13
Офсайды
2
1
Количество передач
495
384
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
71
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Посещаемость:
6643
Новости команд
Все
Порт Вейл
Флитвуд
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Артета высказался о вылете «Арсенала» от клуба 4-го дивизиона
28 октября
Кубок лиги. «Арсенал» вылетел из турнира от команды из 4-го дивизиона
28 октября
1
Матч «Арсенала» в Кубке лиги останавливали из-за неизвестного беспилотника
27 октября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+