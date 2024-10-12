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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Ноттс Каунти
Честерфилд - Ноттс Каунти: обзор матча 12 октября 2024
Честерфилд
12.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
6'
П. Мэдден
74'
У. Григг
14'
А. Джатта
90+4'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Ноттс Каунти
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Д. МакГолдрик
90'
+4
Пенальти не реализован!
Д. МакГолдрик
Желтая карточка
Т. Нэйлор
90'
+3
Желтая карточка
О. Бэнкс
90'
87'
Желтая карточка
Д. Кроули
86'
Замена
J. Brown
️️️️
Д. Эббот
Замена
М. Джонс
️️️️
D. Oldaker
81'
78'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
С. Робертсон
ГОЛ! 2:1!
У. Григг
Пас отдал
Т. Нэйлор
74'
Замена
M. Jacobs
️️️️
Д. Маркандай
69'
65'
Замена
Н. Царулла
️️️️
К. Гордон
Замена
У. Григг
️️️️
П. Мэдден
65'
64'
Желтая карточка
L. Macari
Замена
R. Colclough
️️️️
J. Berry
64'
55'
Желтая карточка
M. Palmer
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Джатта
Пас отдал
Д. Эббот
ГОЛ! 1:0!
П. Мэдден
Пас отдал
Д. Маркандай
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
28
James Berry
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
33
Джордж Эббот
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
5
Matthew Platt
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Честерфилд
37
Ashton Rinaldo
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
35
Майк Джонс
ЦП
28
Олли Бэнкс
ЦП
11
Ryan Colclough
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-2-1-4
31
Томпсон
19
Гордон
24
4
Нэйлор
14
44
24
Маркандай
28
7
17
41
Мэдден
2-2-2-1-3
1
Басс
28
4
Бедо
2
Гордон
33
Эббот
20
Робертсон
18
7
Кроули
8
20
Джатта
5
24
Маркандай
17
17
24
Маркандай
44
35
Джонс
35
Джонс
44
28
11
11
28
41
Мэдден
28
Григг
28
Григг
41
Мэдден
2
Гордон
25
Царулла
25
Царулла
2
Гордон
33
Эббот
20
20
33
Эббот
20
Робертсон
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Робертсон
Остались в запасе
Честерфилд
Ноттс Каунти
37
Ashton Rinaldo
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
37
Ashton Rinaldo
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Честерфилд - Ноттс Каунти
2
3
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
9
8
Офсайды
4
1
Количество передач
417
516
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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2022.01.09 10:14
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2022.01.08 22:23
1
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2018.02.07 00:56
2
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
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2018.01.27 19:52
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