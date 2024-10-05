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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Порт Вейл
Ноттс Каунти - Порт Вейл: обзор матча 05 октября 2024
Ноттс Каунти
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Порт Вейл
23'
Л. Толай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Порт Вейл
90'
+4
Замена
Д. Лоу
️️️️
К. Джон
Замена
Р. Канди
️️️️
M. Palmer
84'
77'
Желтая карточка
B. Cover
76'
Желтая карточка
C. Hall
70'
Замена
Т. Санг
️️️️
Л. Толай
Замена
Д. Мартин
️️️️
S. Austin
69'
Желтая карточка
К. Гордон
67'
Замена
C. Scott
️️️️
С. Робертсон
63'
60'
Замена
R. Richards
️️️️
Р. Кертис
60'
Замена
Д. Стокли
️️️️
R. Paton
59'
Замена
B. Heneghan
️️️️
Д. Шоррок
54'
Желтая карточка
R. Paton
Замена
Д. Эббот
️️️️
Н. Царулла
46'
33'
Желтая карточка
Р. Кертис
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Толай
Пас отдал
Р. Кертис
Желтая карточка
С. Робертсон
22'
Желтая карточка
M. Platt
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
5
Matthew Platt
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
28
Brandon Cover
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
5
Connor Hall
ЦФ
99
Ruari Paton
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ОП
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
23
Итан Числетт
АП
31
Rico Richards
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Басс
28
4
Бедо
2
Гордон
18
20
Робертсон
7
Кроули
5
20
Джатта
8
25
Царулла
2-3-1-4
1
Рипли
2
Джон
15
Дебра
28
8
Гэррити
11
Кертис
7
Шоррок
18
9
Толай
99
5
18
5
Канди
5
Канди
18
25
Царулла
33
Эббот
33
Эббот
25
Царулла
8
16
Мартин
16
Мартин
8
20
Робертсон
20
20
20
Робертсон
7
Шоррок
44
44
7
Шоррок
2
Джон
16
Лоу
16
Лоу
2
Джон
9
Толай
10
Санг
10
Санг
9
Толай
11
Кертис
31
31
11
Кертис
99
9
Стокли
9
Стокли
99
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Порт Вейл
21
Sam Slocombe
ВР
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
13
Бен Амос
ВР
23
Итан Числетт
АП
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Итан Числетт
АП
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Ноттс Каунти - Порт Вейл
3
4
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
632
257
Сейвы
1
3
Точность передач %
91
73
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
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