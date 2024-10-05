Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Транмер
Милтон Кинс Донс - Транмер: обзор матча 05 октября 2024
Милтон Кинс Донс
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Транмер
23'
Д. Уайт
90+1'
R. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Транмер
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
R. Hendry
Пас отдал
К. Норман
Замена
J. Williams
️️️️
Л. Келли
82'
77'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
К. Моррис
77'
Замена
R. Hendry
️️️️
O. Patrick
68'
Желтая карточка
O. Patrick
64'
Замена
H. Saunders
️️️️
K. Dennis
Замена
S. Finch
️️️️
T. Leigh
64'
Замена
T. Carroll
️️️️
Д. Уайт
64'
Желтая карточка
A. Nemane
59'
Желтая карточка
К. Лемоней-Эванс
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уайт
Пас отдал
L. Maguire
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Дин Левингтон
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
16
Крис Мерри
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
10
Sonny Finch
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
Транмер
24
Regan Hendry
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
4-4-2
38
МакГилл
5
Такер
5
4
6
Оффорд
23
8
Гилби
24
4
Келли
10
Уайт
24
Лемоней-Эванс
3-1-1-1-5
5
Дэвис
22
28
22
Норман
16
Мерри
18
Моррис
1
4
11
22
9
10
Уайт
11
11
10
Уайт
4
Келли
4
4
4
Келли
24
10
10
24
11
24
24
11
18
Моррис
13
Дэвисон
13
Дэвисон
18
Моррис
9
32
32
9
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Транмер
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Транмер
2
1
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
12
Офсайды
4
2
Количество передач
560
444
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Транмер
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+