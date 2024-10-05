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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Донкастер Роверс
Гримсби Таун - Донкастер Роверс: обзор матча 05 октября 2024
Гримсби Таун
05.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Донкастер Роверс
2'
J. Gibson
10'
L. Molyneux
44'
J. Gibson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Донкастер Роверс
Замена
J. Obikwu
️️️️
Л. Баррингтон
82'
81'
Замена
E. Yeboah
️️️️
L. Molyneux
74'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
74'
Замена
B. Close
️️️️
P. Kelly
68'
Замена
J. Emmanuel
️️️️
J. Sterry
68'
Замена
J. Senior
️️️️
Б. Флеминг
Замена
Р. Пайк
️️️️
Д. Роуз
62'
Замена
T. Warren
️️️️
Д. Хам
46'
Замена
M. Carson
️️️️
K. Green
46'
Замена
C. Gardner
️️️️
Д. Сванторссон
46'
Вторая желтая
H. Rodgers
45'
44'
ГОЛ! 0:3!
J. Gibson
Желтая карточка
K. Green
36'
Желтая карточка
Д. Хам
24'
10'
ГОЛ! 0:2!
L. Molyneux
Пас отдал
J. Sterry
2'
ГОЛ! 0:1!
J. Gibson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Jackson Smith
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
8
Evan Khouri
ЦП
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
14
Jordan Gibson
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
15
Рекейл Пайк
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Донкастер Роверс
10
J. Sbarra
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-3-2-1
1
33
Хам
5
17
24
Касс
8
20
4
14
Баррингтон
11
Сванторссон
32
Роуз
4-2-4
28
Шарман-Лоу
2
5
6
19
Флеминг
22
15
14
Шарп
43
4
14
4
3
3
4
33
Хам
21
21
33
Хам
14
Баррингтон
25
25
14
Баррингтон
32
Роуз
15
Пайк
15
Пайк
32
Роуз
11
Сванторссон
22
22
11
Сванторссон
2
34
34
2
19
Флеминг
23
23
19
Флеминг
22
33
33
22
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
43
25
25
43
Остались в запасе
Гримсби Таун
Донкастер Роверс
41
Sebastian Auton
ВР
16
Каллум Эйнли
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
16
Каллум Эйнли
ЦП
Остались в запасе
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Гримсби Таун - Донкастер Роверс
2
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
11
Офсайды
1
4
Количество передач
238
491
Сейвы
1
2
Точность передач %
59
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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