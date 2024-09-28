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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Порт Вейл - Суиндон Таун
Порт Вейл - Суиндон Таун: обзор матча 28 сентября 2024
Порт Вейл
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Суиндон Таун
61'
G. Byers
85'
B. Cover
89'
У. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Суиндон Таун
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Стокли
90'
+5
Замена
Д. Дебра
️️️️
B. Cover
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
J. Cotterill
Желтая карточка
G. Byers
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
У. Райт
Желтая карточка
Т. Санг
87'
ГОЛ! 2:0!
B. Cover
85'
Замена
R. Croasdale
️️️️
Л. Толай
85'
82'
Замена
J. McGregor
️️️️
Г. Килкенни
82'
Замена
S. McGurk
️️️️
А. Дринан
Замена
И. Числетт
️️️️
А. Хакфорд
70'
68'
Замена
P. Glatzel
️️️️
D. Butterworth
ГОЛ! 1:0!
G. Byers
Пас отдал
Т. Санг
61'
Желтая карточка
Б. Гэррити
59'
57'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
H. Minturn
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Кайл Джон
ПЗ
10
Том Санг
ОП
28
Brandon Cover
ЦП
7
George Byers
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
9
Лорент Толай
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
23
Итан Числетт
АП
99
Ruari Paton
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Суиндон Таун
33
Joel McGregor
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
39
Dylan Mitchell
ЦП
9
Paul Glatzel
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
2-1-3-4
1
Рипли
44
2
Джон
10
Санг
28
7
8
Гэррити
9
Толай
9
Стокли
29
Хакфорд
5
3-2-2-3
1
22
Собовале
3
31
12
Райт
27
Кокс
18
Килкенни
30
23
Дринан
20
Тшиманга
14
28
15
Дебра
15
Дебра
28
9
Стокли
11
Кертис
11
Кертис
9
Стокли
29
Хакфорд
23
Числетт
23
Числетт
29
Хакфорд
9
Толай
18
18
9
Толай
18
Килкенни
33
33
18
Килкенни
14
9
9
14
31
10
10
31
23
Дринан
11
11
23
Дринан
Остались в запасе
Порт Вейл
Суиндон Таун
13
Бен Амос
ВР
99
Ruari Paton
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
16
Джейк Кен
ЦП
39
Dylan Mitchell
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
99
Ruari Paton
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
Остались в запасе
16
Джейк Кен
ЦП
39
Dylan Mitchell
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Порт Вейл - Суиндон Таун
3
1
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
15
11
Офсайды
1
0
Количество передач
392
357
Сейвы
0
4
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
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