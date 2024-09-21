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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Транмер
Колчестер Юнайтед - Транмер: обзор матча 21 сентября 2024
Колчестер Юнайтед
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Транмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
24
Regan Hendry
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Транмер
16
Крис Мерри
ЦП
24
Josh Williams
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
3-3-1-3
1
Мейси
3
Яндоло
5
6
Фланаган
10
30
Вудъярд
8
Бишоп
11
Эдвардс
34
Товид
33
Тэйлор
18
2-1-1-5
22
28
22
Норман
24
32
4
23
18
11
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Транмер
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
16
Крис Мерри
ЦП
24
Josh Williams
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Остались в запасе
16
Крис Мерри
ЦП
24
Josh Williams
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Транмер
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
281
498
Сейвы
6
5
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
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Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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