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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Челтенхэм
Честерфилд - Челтенхэм: обзор матча 21 сентября 2024
Честерфилд
21.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Челтенхэм
27'
Д. Маркандай
53'
A. Jude-Boyd
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Челтенхэм
Желтая карточка
D. Oldaker
85'
83'
Замена
L. Kinsella
️️️️
L. Shipley
Замена
П. Мэдден
️️️️
K. Drummond
82'
Замена
L. Mandeville
️️️️
Д. Маркандай
82'
Замена
R. Colclough
️️️️
J. Berry
69'
68'
Замена
L. Dulson
️️️️
М. Тэйлор
57'
Желтая карточка
С. Стаббс
55'
Замена
T. Pett
️️️️
A. Jude-Boyd
Желтая карточка
D. Tanton
53'
53'
ГОЛ! 1:1!
A. Jude-Boyd
Пас отдал
Д. Колуилл
ГОЛ! 1:0!
Д. Маркандай
Пас отдал
J. Berry
27'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
44
Darren Oldaker
ЦП
14
Jenson Metcalfe
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
15
Kane Drummond
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Челтенхэм
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
(К)
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
24
Harvey Araujo
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
4-2-1-3
23
19
Гордон
22
Данкли
4
Нэйлор
30
44
14
24
Маркандай
15
28
17
3-2-3-3
5
18
3
17
6
Стаббс
6
7
27
Колуилл
9
Тэйлор
17
13
15
41
Мэдден
41
Мэдден
15
28
11
11
28
24
Маркандай
7
7
24
Маркандай
3
4
4
3
17
4
4
17
9
Тэйлор
14
14
9
Тэйлор
Остались в запасе
Честерфилд
Челтенхэм
31
Макс Томпсон
ВР
24
Harvey Araujo
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
24
Harvey Araujo
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
Остались в запасе
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
1
Joe Day
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Честерфилд - Челтенхэм
3
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
13
Офсайды
3
3
Количество передач
501
245
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
60
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
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2022.01.09 16:42
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2022.01.09 10:25
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2022.01.09 10:14
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2022.01.08 22:23
1
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2021.01.24 10:13
1
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
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2021.01.24 10:13
1
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2021.01.23 22:31
1
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2016.12.18 15:20
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