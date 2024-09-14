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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Милтон Кинс Донс
Уимблдон - Милтон Кинс Донс: обзор матча 14 сентября 2024
Уимблдон
14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
11'
М. Ипполит
90'
C. Maycock
90+7'
C. Maycock
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 3:0!
C. Maycock
Пас отдал
J. Kelly (pen.)
90'
+7
ГОЛ! 2:0!
C. Maycock
Пас отдал
J. Kelly (pen.)
90'
84'
Замена
E. Harrison
️️️️
A. Nemane
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
Д. Тилли
80'
Замена
J. Ball
️️️️
A. Smith
80'
72'
Замена
Д. Уайт
️️️️
А. Гилби
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
72'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
72'
71'
Замена
S. Finch
️️️️
C. Hendry
56'
Замена
S. Wearne
️️️️
T. Leigh
Замена
C. Maycock
️️️️
Д. Ривс
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Ипполит
Пас отдал
Д. Ривс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
6
James Ball
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Джо Уайт
АП
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
10
Sonny Finch
ЦФ
3-4-1-2
1
Гудман
33
31
26
7
23
Ривс
21
Ипполит
12
7
Тилли
14
9
Бугиль
3-5-1-1
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
24
23
4
Келли
8
Гилби
34
24
Лемоней-Эванс
14
7
Тилли
29
Ферлонг
29
Ферлонг
7
Тилли
23
Ривс
8
8
23
Ривс
12
6
6
12
14
10
10
14
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
24
39
39
24
8
Гилби
10
Уайт
10
Уайт
8
Гилби
23
19
19
23
14
10
10
14
Остались в запасе
Уимблдон
Милтон Кинс Донс
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Уимблдон - Милтон Кинс Донс
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
8
Офсайды
4
1
Количество передач
229
643
Сейвы
2
5
Точность передач %
55
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Новости команд
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Уимблдон
Милтон Кинс Донс
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
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2024.03.03 15:01
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Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
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2023.11.09 19:34
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