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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Гиллинхэм
Донкастер Роверс - Гиллинхэм: обзор матча 07 сентября 2024
Донкастер Роверс
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Гиллинхэм
30'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Гиллинхэм
Замена
J. Olowu
️️️️
L. Molyneux
90'
+2
83'
Замена
J. Gbode
️️️️
Д. Нолан
Замена
K. Hurst
️️️️
J. Gibson
80'
Замена
B. Close
️️️️
Z. Westbrooke
80'
77'
Замена
J. Andrews
️️️️
G. Lapslie
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
61'
60'
Замена
J. Wakeling
️️️️
J. Clarke
60'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
E. Coleman
50'
Желтая карточка
Э. Невитт
46'
Замена
Э. Невитт
️️️️
M. Wyllie
Желтая карточка
J. Sterry
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
J. Gibson
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
6
Ethan Coleman
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
8
Армани Литтл
(К)
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
4-1-5
28
Шарман-Лоу
19
Флеминг
6
26
Андерсон
2
15
24
14
Шарп
14
43
4
1-4-2-3
1
Моррис
3
32
8
Литтл
17
6
33
Хаттон
7
Нолан
18
12
22
43
5
5
43
24
33
33
24
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
14
21
21
14
6
10
Уильямс
10
Уильямс
6
7
Нолан
27
27
7
Нолан
17
24
24
17
18
20
Невитт
20
Невитт
18
32
19
19
32
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Гиллинхэм
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Донкастер Роверс - Гиллинхэм
1
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
16
Офсайды
1
4
Количество передач
313
406
Сейвы
0
2
Точность передач %
62
69
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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