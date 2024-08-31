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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед
Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед: обзор матча 31 августа 2024
Аккрингтон Стэнли
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
25'
K. Mooney
85'
B. Goodliffe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед
Желтая карточка
Б. Вудс
87'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
Т. Уолтон
86'
Замена
Д. Бэтти
️️️️
K. Mooney
86'
85'
ГОЛ! 1:1!
B. Goodliffe
Желтая карточка
Т. Уолтон
84'
Желтая карточка
F. Rawson
75'
75'
Замена
B. Goodliffe
️️️️
Т. Бишоп
Замена
Б. Вудс
️️️️
S. Conneely
69'
65'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
Р. Хант
Замена
N. Khumbeni
️️️️
J. Knowles
63'
55'
Замена
О. Эдвардс
️️️️
Д. Гордон
54'
Замена
А. Рид
️️️️
А. Вудъярд
46'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Т. Хоппер
Желтая карточка
D. Love
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
K. Mooney
Пас отдал
Ш. Уалли
25'
Желтая карточка
Z. Awe
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
23
Тайлер Уолтон
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
9
Kelsey Mooney
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
34
Самсон Товид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Аккрингтон Стэнли
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
2-4-4
1
38
3
23
Уолтон
28
4
7
Уалли
9
5
2
11
3-3-4
1
Мейси
2
Хант
6
Фланаган
3
Яндоло
30
Вудъярд
8
Бишоп
10
14
Хоппер
11
Гордон
18
34
Товид
9
24
Бэтти
24
Бэтти
9
28
16
Вудс
16
Вудс
28
11
27
27
11
23
Уолтон
11
Костеллоу
11
Костеллоу
23
Уолтон
8
Бишоп
5
5
8
Бишоп
30
Вудъярд
16
Рид
16
Рид
30
Вудъярд
2
Хант
7
Андерсон
7
Андерсон
2
Хант
11
Гордон
11
Эдвардс
11
Эдвардс
11
Гордон
14
Хоппер
33
Тэйлор
33
Тэйлор
14
Хоппер
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Колчестер Юнайтед
10
Alex Henderson
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
10
Alex Henderson
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Колчестер Юнайтед
5
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
21
9
Офсайды
2
1
Количество передач
267
434
Сейвы
4
2
Точность передач %
64
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Аккрингтон Стэнли
Колчестер Юнайтед
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
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2020.01.28 18:29
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2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
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2020.01.28 07:44
21
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