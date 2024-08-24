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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Солфорд Сити
Честерфилд - Солфорд Сити: обзор матча 24 августа 2024
Честерфилд
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Солфорд Сити
69'
J. Berry
86'
K. N'Mai
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Солфорд Сити
Желтая карточка
Т. Нэйлор
90'
86'
ГОЛ! 1:1!
K. N'Mai
Пас отдал
Л. Гарбатт
Замена
J. Quigley
️️️️
У. Григг
84'
Замена
B. Hobson
️️️️
J. Berry
84'
78'
Замена
M. Dackers
️️️️
К. Стоктон
78'
Замена
K. N'Mai
️️️️
Т. Эдвардс
Замена
M. Jacobs
️️️️
Д. Маркандай
77'
71'
Вторая желтая
К. Тилт
71'
Желтая карточка
К. Тилт
ГОЛ! 1:0!
J. Berry
Пас отдал
Л. Гордон
69'
67'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
64'
Замена
Д. Честерс
️️️️
J. Luamba
63'
Желтая карточка
Т. Форна
Желтая карточка
О. Бэнкс
63'
62'
Желтая карточка
Д. Остерфилд
56'
Желтая карточка
J. Taylor
46'
Замена
J. Taylor
️️️️
C. McAleny
45'
+4
Желтая карточка
Б. Вудберн
21'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
O. Ashley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Честерфилд
3
Branden Horton
ЦЗ
12
Tyrone Williams
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
15
Bailey Hobson
ЦП
9
Joe Quigley
ЦФ
38
Liam Jessop
ЦФ
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
4-2-1-3
23
19
Гордон
22
Данкли
4
Нэйлор
20
Дэйли-Кэмпбелл
28
Бэнкс
44
24
Маркандай
28
Григг
28
17
4-2-1-3
32
Джонс
16
Тилт
29
Гарбатт
12
Эдвардс
5
6
14
Форна
7
Вудберн
22
14
13
Стоктон
24
Маркандай
17
17
24
Маркандай
28
15
15
28
28
Григг
9
9
28
Григг
22
20
Честерс
20
Честерс
22
6
4
Остерфилд
4
Остерфилд
6
13
Стоктон
9
9
13
Стоктон
12
Эдвардс
10
10
12
Эдвардс
14
11
11
14
Остались в запасе
Честерфилд
Солфорд Сити
3
Branden Horton
ЦЗ
12
Tyrone Williams
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
38
Liam Jessop
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
3
Branden Horton
ЦЗ
12
Tyrone Williams
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
38
Liam Jessop
ЦФ
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Честерфилд - Солфорд Сити
2
1
6
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
16
Офсайды
2
1
Количество передач
483
250
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
62
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
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