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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Донкастер Роверс
Ньюпорт Каунти - Донкастер Роверс: обзор матча 17 августа 2024
Ньюпорт Каунти
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
47'
К. Бейкер-Ричардсон
66'
K. Whitmore
69'
M. Baker
30'
O. Bailey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Донкастер Роверс
Замена
K. Rai
️️️️
Б. Камва
90'
+2
Замена
C. Evans
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
89'
83'
Замена
P. Kelly
️️️️
O. Bailey
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
А. Уайлдиг
78'
74'
Замена
Б. Шарп
️️️️
H. Clifton
73'
Замена
E. Yeboah
️️️️
J. Gibson
73'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
J. Senior
ГОЛ! 3:1!
M. Baker
69'
ГОЛ! 2:1!
K. Whitmore
Пас отдал
К. Бейкер-Ричардсон
66'
64'
Желтая карточка
J. Senior
61'
Замена
J. Sbarra
️️️️
G. Broadbent
ГОЛ! 1:1!
К. Бейкер-Ричардсон
Пас отдал
Б. Камва
47'
30'
ГОЛ! 0:1!
O. Bailey
Желтая карточка
Э. Дрисколл-Гленнон
17'
5'
Желтая карточка
O. Bailey
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Kai Whitmore
ЦП
17
Cameron Antwi
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
9
Джо Айронсайд
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
12
Joe Thomas
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Донкастер Роверс
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
22
Patrick Kelly
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
3-4-4
5
Кларк
44
3
Дрисколл-Гленнон
14
17
24
Уайлдиг
21
МакЛафлин
1
19
Бейкер-Ричардсон
10
Камва
6
3-1-5
28
Шарман-Лоу
2
26
Андерсон
6
Вуд
15
14
23
4
8
43
19
Бейкер-Ричардсон
2
2
19
Бейкер-Ричардсон
24
Уайлдиг
31
Джефкотт
31
Джефкотт
24
Уайлдиг
10
Камва
18
18
10
Камва
23
19
Флеминг
19
Флеминг
23
8
10
10
8
4
22
22
4
14
25
25
14
15
14
Шарп
14
Шарп
15
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Донкастер Роверс
16
Jacob Carney
ВР
12
Joe Thomas
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
23
Kyle Jameson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
5
Joseph Olowu
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
12
Joe Thomas
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
23
Kyle Jameson
ЦФ
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Донкастер Роверс
1
2
Всего ударов по воротам
12
22
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
12
Офсайды
2
4
Количество передач
323
380
Сейвы
6
1
Точность передач %
67
76
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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