Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Порт Вейл
Солфорд Сити - Порт Вейл: обзор матча 10 августа 2024
Солфорд Сити
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Порт Вейл
45+3'
Б. Гэррити
69'
Б. Гэррити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Порт Вейл
87'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
Б. Гэррити
Замена
J. Luamba
️️️️
K. N'Mai
74'
Замена
M. Lund
️️️️
O. Ashley
74'
69'
ГОЛ! 0:2!
Б. Гэррити
Пас отдал
Р. Кертис
68'
Замена
Б. Бейкер-Боайти
️️️️
Л. Толай
67'
Замена
Б. Дипепа
️️️️
R. Paton
Замена
M. Dackers
️️️️
К. Стоктон
60'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
C. McAleny
60'
Замена
Д. Честерс
️️️️
J. Taylor
46'
45'
+5
Желтая карточка
Л. Толай
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Б. Гэррити
Желтая карточка
T. Olopade
39'
38'
Желтая карточка
Б. Гэррити
Желтая карточка
К. Тилт
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
24
Tosin Olopade
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
14
Conor McAleny
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
42
Sam Hart
ЦП
8
Бен Гэррити
(К)
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
99
Ruari Paton
ЦФ
9
Лорент Толай
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
22
Junior Luamba
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
7
Джек Шоррок
ЛВ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
26
Джеймс Плант
ПВ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
4-3-3
32
Джонс
16
Тилт
29
Гарбатт
24
5
47
10
6
11
13
Стоктон
14
2-1-3-4
1
Рипли
15
Дебра
44
10
Санг
42
8
Гэррити
11
Кертис
5
18
9
Толай
99
13
Стоктон
9
9
13
Стоктон
11
20
Честерс
20
Честерс
11
14
7
Вудберн
7
Вудберн
14
10
22
22
10
6
8
8
6
8
Гэррити
14
Ожо
14
Ожо
8
Гэррити
9
Толай
37
Бейкер-Боайти
37
Бейкер-Боайти
9
Толай
99
12
Дипепа
12
Дипепа
99
Остались в запасе
Солфорд Сити
Порт Вейл
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Джек Шоррок
ЛВ
26
Джеймс Плант
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
16
Джейсон Лоу
ОП
7
Джек Шоррок
ЛВ
26
Джеймс Плант
ПВ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Солфорд Сити - Порт Вейл
2
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
17
Офсайды
0
1
Количество передач
347
302
Сейвы
2
3
Точность передач %
59
53
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Новости команд
Все
Солфорд Сити
Порт Вейл
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+