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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити: обзор матча 10 августа 2024
Милтон Кинс Донс
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
20'
А. Гилби
3'
А. Паттисон
5'
S. Sherring (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
85'
Замена
V. Oliver
️️️️
A. Sarcevic
85'
Замена
J. Shepherd
️️️️
К. Кавана
Замена
T. Carroll
️️️️
Л. Оффорд
80'
Замена
C. Tripp
️️️️
A. Nemane
80'
Замена
T. Leigh
️️️️
S. Wearne
70'
70'
Замена
К. Одуор
️️️️
T. Wright
69'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Э. Кук
Замена
М. Деннис
️️️️
C. Hendry
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Гилби
Пас отдал
C. Hendry
20'
Желтая карточка
Л. Оффорд
6'
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
S. Sherring
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Паттисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
26
Sam Sherring
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
26
Nico Lawrence
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
23
Алекс Паттисон
ЦП
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
3-2-4-1
38
МакГилл
26
6
Оффорд
5
Такер
4
26
8
Гилби
23
39
4
Келли
14
2-2-5
24
12
15
23
Паттисон
21
Смолвуд
10
Кавана
17
2
10
17
23
34
34
23
6
Оффорд
11
11
6
Оффорд
39
24
24
39
14
19
Деннис
19
Деннис
14
17
29
Одуор
29
Одуор
17
10
Кавана
5
5
10
Кавана
39
Кук
7
Уокер
7
Уокер
39
Кук
10
11
11
10
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Брэдфорд Сити
12
Nathan Harness
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Брэдфорд Сити
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
614
299
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
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