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Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 10 августа 2024
Донкастер Роверс
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
43'
L. Molyneux
62'
L. Molyneux
87'
Б. Шарп
47'
Т. Уолтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
90'
+1
Замена
D. Martin
️️️️
Ш. Уалли
ГОЛ! 3:1!
Б. Шарп
87'
Замена
T. Nixon
️️️️
J. Maxwell
86'
85'
Желтая карточка
C. O'Brien
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Айронсайд
75'
Замена
H. Clifton
️️️️
G. Broadbent
75'
71'
Замена
J. Woods
️️️️
J. Knowles
70'
Желтая карточка
J. Knowles
64'
Замена
Д. Костеллоу
️️️️
Т. Уолтон
64'
Замена
L. Coyle
️️️️
S. Conneely
ГОЛ! 2:1!
L. Molyneux
62'
Замена
J. Sbarra
️️️️
K. Hurst
61'
47'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолтон
ГОЛ! 1:0!
L. Molyneux
Пас отдал
J. Sterry
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
4
Owen Bailey
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
23
Тайлер Уолтон
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
11
Jimmy Knowles
ЦФ
9
Kelsey Mooney
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
10
J. Sbarra
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
30
Liam Isherwood
ВР
11
Дара Костеллоу
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
4-5
28
Шарман-Лоу
2
6
Вуд
26
Андерсон
3
43
9
Айронсайд
21
8
14
2-4-4
1
38
3
28
7
Уалли
4
23
Уолтон
2
5
9
11
3
16
16
3
8
15
15
8
21
10
10
21
9
Айронсайд
14
Шарп
14
Шарп
9
Айронсайд
7
Уалли
22
22
7
Уалли
28
6
6
28
23
Уолтон
11
Костеллоу
11
Костеллоу
23
Уолтон
11
39
39
11
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
5
Joseph Olowu
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
30
Liam Isherwood
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
30
Liam Isherwood
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
2
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
5
17
Офсайды
1
2
Количество передач
424
301
Сейвы
1
0
Точность передач %
67
57
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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