Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Колчестер Юнайтед
Уимблдон - Колчестер Юнайтед: обзор матча 10 августа 2024
Уимблдон
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Колчестер Юнайтед
13'
J. Ball
30'
Д. Ривс
38'
M. Stevens (П)
54'
О. Бугиль
1'
B. Goodliffe
9'
B. Goodliffe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Колчестер Юнайтед
Желтая карточка
R. Johnson
90'
+7
Желтая карточка
О. Гудман
90'
+1
Замена
C. Maycock
️️️️
J. Ball
89'
Желтая карточка
J. Ball
82'
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
77'
77'
Замена
M. Egbo
️️️️
Р. Хант
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
76'
Желтая карточка
Д. Ривс
66'
60'
Замена
F. Kelleher
️️️️
B. Goodliffe
ГОЛ! 4:2!
О. Бугиль
54'
40'
Желтая карточка
Р. Хант
ГОЛ с пенальти! 3:2!
M. Stevens
38'
Желтая карточка
J. Lewis
35'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ривс
30'
ГОЛ! 1:2!
J. Ball
Пас отдал
О. Бугиль
13'
9'
ГОЛ! 0:2!
B. Goodliffe
Пас отдал
J. Payne
1'
ГОЛ! 0:1!
B. Goodliffe
Пас отдал
J. Payne
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Jack Payne
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
39
Джо Пигот
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
4-4-2
1
Гудман
29
Ферлонг
6
31
33
6
7
23
Ривс
12
9
Бугиль
14
4-3-3
1
Мейси
2
Хант
5
6
Фланаган
3
Яндоло
10
16
Рид
9
11
Гордон
34
Товид
14
Хоппер
6
8
8
6
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
14
10
10
14
5
4
4
5
2
Хант
18
18
2
Хант
Остались в запасе
Уимблдон
Колчестер Юнайтед
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Tom Smith
ВР
30
Алекс Вудъярд
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
30
Алекс Вудъярд
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Уимблдон - Колчестер Юнайтед
5
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
6
Офсайды
0
1
Количество передач
297
364
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
73
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Новости команд
Все
Уимблдон
Колчестер Юнайтед
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+