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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Суиндон Таун
Честерфилд - Суиндон Таун: обзор матча 09 августа 2024
Честерфилд
09.08.2024, пятница, 22:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Суиндон Таун
15'
A. Dobra
64'
У. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Суиндон Таун
89'
Желтая карточка
O. Clarke
Замена
K. Drummond
️️️️
A. Dobra
85'
Замена
J. Quigley
️️️️
У. Григг
85'
Замена
️️️️
M. Jacobs
73'
71'
Замена
Д. Кен
️️️️
N. Ofoborh
66'
Желтая карточка
У. Райт
64'
ГОЛ! 1:1!
У. Райт
62'
Замена
P. Glatzel
️️️️
А. Дринан
55'
Желтая карточка
Г. Смит
42'
Желтая карточка
J. Cotterill
ГОЛ! 1:0!
A. Dobra
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
30
Devan Tanton
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
11
Ryan Colclough
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
8
Ollie Clarke
(К)
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
17
Jeff King
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Честерфилд
12
Tyrone Williams
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
9
Joe Quigley
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
15
Kane Drummond
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
34
Billy Kirkman
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
9
Paul Glatzel
ЦФ
4-3-3
23
19
Гордон
4
Нэйлор
22
Данкли
30
28
Бэнкс
17
44
28
Григг
17
11
3-4-3
1
12
Райт
3
24
Холл
10
17
30
8
10
10
Смит
23
Дринан
28
Григг
9
9
28
Григг
17
15
15
17
22
Собовале
22
Собовале
10
16
Кен
16
Кен
10
23
Дринан
9
9
23
Дринан
Остались в запасе
Честерфилд
Суиндон Таун
12
Tyrone Williams
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
7
Liam Mandeville
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
34
Billy Kirkman
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
12
Tyrone Williams
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
7
Liam Mandeville
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
34
Billy Kirkman
ЦЗ
39
Dylan Mitchell
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Честерфилд - Суиндон Таун
5
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
5
0
Нарушения
7
13
Количество передач
501
295
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
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Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
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2022.01.09 10:25
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2022.01.09 10:14
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2022.01.08 22:23
1
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2022.01.08 00:50
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
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2022.01.08 00:50
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