«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)