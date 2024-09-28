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Галатасарай
Касымпаша
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 15:50
0
«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024
14 сентября, 15:33
0
Список клубов, которым предложили Джикию
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Последние матчи
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Галатасарай
Касымпаша
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор

Галатасарай - Касымпаша: обзор матча 28 сентября 2024

Галатасарай
28.09.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Касымпаша
20' В. Осимхен
28' В. Осимхен
34' М. Икарди
44' М. Фалл
83' Х. Хайрадинович (П)
90+5' Н. Да Кошта
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Галатасарай - Касымпаша
Матч завершен
90' +8
Замена
Садик Чифтпинар ️️️️➡️️ Нуну Да Кошта
90' +5
ГОЛ! 3:3! Нуну Да Кошта
Пас отдал Харис Хайрадинович
87'
Желтая карточка
Мамаду Фалл
83'
ГОЛ с пенальти! 3:2! Харис Хайрадинович
79'
Желтая карточка
Гекхан Гюль
74'
Замена
Джон Эспиноса ️️️️➡️️ Антонин Барак
Замена
Миши Батшуайи ️️️️➡️️ Мауро Икарди
74'
Желтая карточка
Дрис Мертенс
69'
Желтая карточка
Абдулкерим Бартакжи
66'
Замена
Каан Айхан ️️️️➡️️ Юнус Акгюн
63'
Замена
Беркан Кутлу ️️️️➡️️ Габриэл Сара
63'
57'
Желтая карточка
Харис Хайрадинович
46'
Замена
Гекхан Гюль ️️️️➡️️ Кафу
Замена
Дрис Мертенс ️️️️➡️️ Виктор Осимхен
46'
Замена
Барыш Йилмаз ️️️️➡️️ Роланд Салаи
46'
44'
ГОЛ! 3:1! Мамаду Фалл
Пас отдал Клаудио Винк
ГОЛ! 3:0! Мауро Икарди
Пас отдал Исмаил Якобс
34'
30'
Замена
Кеннет Омеруо ️️️️➡️️ Мортадха Бен Уанес
ГОЛ! 2:0! Виктор Осимхен
Пас отдал Габриэл Сара
28'
ГОЛ! 1:0! Виктор Осимхен
Пас отдал Абдулкерим Бартакжи
20'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
(К) ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Керем Демирбай
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
20
Николас Опоку
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
8
Кафу
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
(К) ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
18
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
83
Эфе Акман
ОП
18
Беркан Кутлу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
6
Гекхан Гюль
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
14
Джон Эспиноса
ПЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
26
Loret Sadiku
ЦФ
3-3-2-2
1
Муслера
42
Бартакжи
25
Нельссон
24
Йелерт
8
Демирбай
11
Акгюн
20
Сара
4
Якобс
7
Салаи
45
Осимхен
9
Икарди
4-3-2-1
1
58
Озкан
20
Опоку
2
Винк
12
Бен Уанес
8
Кафу
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
72
Барак
18
Да Кошта
11
Акгюн
23
Айхан
23
Айхан
11
Акгюн
20
Сара
18
Кутлу
18
Кутлу
20
Сара
7
Салаи
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
12
Бен Уанес
4
Омеруо
4
Омеруо
12
Бен Уанес
8
Кафу
6
Гюль
6
Гюль
8
Кафу
18
Да Кошта
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
18
Да Кошта
72
Барак
14
Эспиноса
14
Эспиноса
72
Барак
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
83
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
26
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
83
Эфе Акман
ОП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
11
Erdem Çetinkaya
ЦФ
26
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
2
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
10
Офсайды
4
1
Количество передач
392
389
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.29
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oguzhan Cakir, Türkiye
Стадион:
Рамс Парк
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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