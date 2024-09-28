Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Галатасарай
Ризеспор
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:04
0
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
3 июля, 20:08
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:51
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая
3 мая, 10:19
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Галатасарай
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 5
25.08.2024
Фенербахче

Галатасарай - Ризеспор: обзор матча 14 сентября 2024

Галатасарай
14.09.2024, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
5 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ризеспор
3' Д. Санчес
25' А. Бартакжи
49' Г. Сара
61' Д. Мертенс
80' Б. Йилмаз
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Галатасарай - Ризеспор
Матч завершен
Замена
Юсуф Демир ️️️️➡️️ Барыш Йилмаз
83'
ГОЛ! 5:0! Барыш Йилмаз
Пас отдал Каан Айхан
80'
Замена
Элиас Йелерт ️️️️➡️️ Исмаил Якобс
73'
Замена
Беркан Кутлу ️️️️➡️️ Лукас Торрейра
68'
Замена
Виктор Нельссон ️️️️➡️️ Дэвинсон Санчес
67'
Замена
Миши Батшуайи ️️️️➡️️ Дрис Мертенс
67'
Замена
Керем Демирбай ️️️️➡️️ Габриэл Сара
67'
ГОЛ! 4:0! Дрис Мертенс
Пас отдал Лукас Торрейра
61'
59'
Замена
Вацлав Юрецка ️️️️➡️️ Али Соу
59'
Замена
Алтин Зекири ️️️️➡️️ Давид Акинтола
ГОЛ! 3:0! Габриэл Сара
49'
ГОЛ! 2:0! Абдулкерим Бартакжи
Пас отдал Виктор Осимхен
25'
ГОЛ! 1:0! Дэвинсон Санчес
Пас отдал Габриэл Сара
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
(К) ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Габриэл Сара
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
30
Иво Грбич
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
6
Яннис Папаниколау
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
28
Давид Акинтола
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
8
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
30
Юсуф Демир
ЦФ
Ризеспор
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
90
Мартин Минчев
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
17
Emrecan Bulut
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Муслера
42
Бартакжи
6
Санчес
23
Айхан
34
Торрейра
11
Акгюн
20
Сара
53
Йилмаз
4
Якобс
45
Осимхен
10
Мертенс
4-1-4-1
30
Грбич
2
Аликулов
16
4
Мокши
5
Хойер
37
Шахин
54
Пала
28
Акинтола
10
Олавоин
6
Папаниколау
9
Соу
6
Санчес
25
Нельссон
25
Нельссон
6
Санчес
4
Якобс
24
Йелерт
24
Йелерт
4
Якобс
20
Сара
8
Демирбай
8
Демирбай
20
Сара
34
Торрейра
18
Кутлу
18
Кутлу
34
Торрейра
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
53
Йилмаз
30
Демир
30
Демир
53
Йилмаз
28
Акинтола
77
Зекири
77
Зекири
28
Акинтола
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
Остались в запасе
Галатасарай
Ризеспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
90
Мартин Минчев
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
Остались в запасе
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
90
Мартин Минчев
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Галатасарай - Ризеспор
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
11
Офсайды
3
1
Количество передач
418
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.21
0.08
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Арда Кардешлер (Бурса)
Стадион:
Рамс Парк
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+