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Галатасарай
Хатайспор
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 11:14
0
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Последние матчи
Все
Галатасарай
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша

Галатасарай - Хатайспор: обзор матча 09 августа 2024

Галатасарай
09.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Хатайспор
80' М. Икарди (П)
90' М. Батшуайи
52' Ж. Фернандеш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Галатасарай - Хатайспор
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Камил Ахмет Черекчи
ГОЛ! 2:1! Миши Батшуайи
Пас отдал Лукас Торрейра
90'
Замена
Беркан Кутлу ️️️️➡️️ Деррик Кен
87'
Замена
Юнус Акгюн ️️️️➡️️ Хаким Зиеш
87'
84'
Замена
Армин Ходжич ️️️️➡️️ Руй Педру
ГОЛ с пенальти! 1:1! Мауро Икарди
80'
79'
Желтая карточка
Бурак Йылмаз
Замена
Миши Батшуайи ️️️️➡️️ Лео Дюбуа
70'
Замена
Керем Актюркоглу ️️️️➡️️ Дрис Мертенс
70'
66'
Замена
Ригоберто Ривас ️️️️➡️️ Фуншо Бамгбойе
Замена
Габриэл Сара ️️️️➡️️ Керем Демирбай
57'
56'
Желтая карточка
Жоэльсон Фернандеш
52'
ГОЛ! 0:1! Жоэльсон Фернандеш
Пас отдал Руй Педру
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
(К) ВР
19
Деррик Кен
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Керем Демирбай
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
17
Ламин Диак
ОП
8
Массанга Матондо
ОП
2
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
77
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
7
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
20
Габриэл Сара
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
17
Керем Актюркоглу
ЛВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
30
Юсуф Демир
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Муслера
19
Кен
42
Бартакжи
6
Санчес
15
Дюбуа
34
Торрейра
8
Демирбай
53
Йилмаз
22
Зиеш
9
Икарди
10
Мертенс
3-2-1-1-3
1
Кардешлер
88
Сертел
15
Йылмаз
3
Килама
17
Диак
8
Матондо
2
Черекчи
10
Страндберг
14
Педру
7
Бамгбойе
77
Фернандеш
8
Демирбай
20
Сара
20
Сара
8
Демирбай
19
Кен
18
Кутлу
18
Кутлу
19
Кен
22
Зиеш
11
Акгюн
11
Акгюн
22
Зиеш
10
Мертенс
17
Актюркоглу
17
Актюркоглу
10
Мертенс
15
Дюбуа
44
Батшуайи
44
Батшуайи
15
Дюбуа
14
Педру
18
Ходжич
18
Ходжич
14
Педру
7
Бамгбойе
99
Ривас
99
Ривас
7
Бамгбойе
Остались в запасе
Галатасарай
Хатайспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
30
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
12
Висар Бекай
ВР
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
30
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Галатасарай - Хатайспор
3
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
477
205
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.58
0.47
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Рамс Парк
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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