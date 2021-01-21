Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора