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Копенгаген
Ольборг
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
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Последние матчи
Все
Копенгаген
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Копенгаген - Ольборг: обзор матча 23 сентября 2024

Копенгаген
23.09.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 0
Матч завершен
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Ольборг
63' М. Маттссон
72' М. Эльюнусси
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Копенгаген - Ольборг
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Oumar Diakhite
Замена
Rodrigo Huescas ️️️️➡️️ Гиорги Гочолеишвили
84'
79'
Замена
Amar Diagne ️️️️➡️️ Kasper Davidsen
79'
Замена
Marc Nielsen ️️️️➡️️ Mylian Jimenez
Замена
Виктор Классон ️️️️➡️️ Магнус Маттссон
77'
74'
Желтая карточка
Bjarne Pudel
ГОЛ! 2:0! Мохамед Эльюнусси
Пас отдал Кевин Дикс
72'
66'
Замена
Bjarne Pudel ️️️️➡️️ Andres Jasson
66'
Замена
Jubril Adedeji ️️️️➡️️ Никлас Хелениус
ГОЛ! 1:0! Магнус Маттссон
Пас отдал Элиас Ахури
63'
Замена
Андреас Корнелиус ️️️️➡️️ Герман Онугха
61'
58'
Замена
Mads Bomholt ️️️️➡️️ Андреас Брус
Желтая карточка
Томас Делэни
49'
Желтая карточка
Гиорги Гочолеишвили
35'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
27
Томас Делэни
(К) ОП
12
Лукас Лерагер
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
9
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
14
Андреас Брус
ПЗ
16
Kasper Davidsen
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
8
Melker Widell
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Менно ван Дам
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Robert
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
13
Rodrigo Huescas
ЦФ
Ольборг
40
Bertil Grønkjær
ВР
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
47
Valdemar Møller Damgaard
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
7
Jubril Adedeji
ЦФ
37
Amar Diagne
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Тротт
22
Гочолеишвили
5
Перейра
6
Хацидиакос
2
Дикс
27
Делэни
12
Лерагер
10
Эльюнусси
8
Маттссон
30
Ахури
9
Онугха
4-3-3
22
14
Брус
2
4
Крамер
20
Йоргенсен
16
6
8
17
11
9
Хелениус
8
Маттссон
7
Классон
7
Классон
8
Маттссон
9
Онугха
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Онугха
22
Гочолеишвили
13
13
22
Гочолеишвили
17
13
13
17
6
5
5
6
14
Брус
21
21
14
Брус
9
Хелениус
7
7
9
Хелениус
16
37
37
16
Остались в запасе
Копенгаген
Ольборг
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
16
Robert
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
40
Bertil Grønkjær
ВР
47
Valdemar Møller Damgaard
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
Главный тренер
Менно ван Дам
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
16
Robert
ЦФ
Остались в запасе
40
Bertil Grønkjær
ВР
47
Valdemar Møller Damgaard
ЦП
27
Kelvin John
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Менно ван Дам
Статистика матча Копенгаген - Ольборг
2
2
Всего ударов по воротам
28
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
9
Офсайды
1
0
Количество передач
698
304
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
16
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
Стадион:
Паркен
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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