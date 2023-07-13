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Люнгбю
Орхус
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
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Последние матчи
Все
Люнгбю
Орхус
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус

Люнгбю - Орхус: обзор матча 22 сентября 2024

Люнгбю
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Матч завершен
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Орхус
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Люнгбю - Орхус
Матч завершен
Желтая карточка
Марсель Ремер
87'
Замена
Малик Абубакари ️️️️➡️️ Фредерик Гиткьяер
86'
Замена
M. Rasmussen ️️️️➡️️ Саэвар Атли Магнуссон
86'
81'
Замена
Юссуф Баджи ️️️️➡️️ Патрик Мортенсен
81'
Замена
Фредерик Брандхоф ️️️️➡️️ Йонас Йенсен-Аббью
78'
Желтая карточка
Тобиас Бек
Желтая карточка
Саэвар Атли Магнуссон
75'
Замена
Брайан Хамалайнен ️️️️➡️️ Леон Классен
71'
Желтая карточка
Паскаль Грегор
57'
45'
Желтая карточка
Мадс Эмиль Мадсен
Желтая карточка
Леон Классен
39'
Замена
Давид Йенсен ️️️️➡️️ Jannich Storch
29'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
5
Лукас Лиссенс
ВР
32
Jannich Storch
ВР
20
Леон Классен
ЛЗ
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
12
Магнус Йенсен
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
30
Марсель Ремер
(К) ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
8
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Люнгбю
1
Давид Йенсен
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
8
M. Rasmussen
ЦП
22
Peter Langhoff
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
9
Малик Абубакари
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
16
Макс Пауэр
ПП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
15
Юссуф Баджи
ЦФ
3-1-1-4
5
Лиссенс
20
Классен
12
Йенсен
23
Грегор
7
Кумадо
30
Ремер
26
Гиткьяер
21
Магнуссон
17
14
4-4-1-1
1
Хансен
2
Беймо
40
Йенсен-Аббью
5
Тингагер
19
Кал
7
Мадсен
6
Поульсен
10
Арнстад
8
Андерсон
31
Бек
9
Мортенсен
32
1
Йенсен
1
Йенсен
32
20
Классен
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
20
Классен
21
Магнуссон
8
8
21
Магнуссон
26
Гиткьяер
9
Абубакари
9
Абубакари
26
Гиткьяер
26
Андерсен
26
Андерсен
40
Йенсен-Аббью
29
Брандхоф
29
Брандхоф
40
Йенсен-Аббью
9
Мортенсен
15
Баджи
15
Баджи
9
Мортенсен
Остались в запасе
Люнгбю
Орхус
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
15
Michael Opoku
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
16
Макс Пауэр
ПП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
22
Peter Langhoff
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
15
Michael Opoku
ЦФ
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
16
Макс Пауэр
ПП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Люнгбю - Орхус
4
2
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
26
74
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
12
Нарушения
20
11
Офсайды
2
0
Количество передач
213
587
Сейвы
3
2
Точность передач %
62
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jorgen Daugbjerg Burchardt, Denmark
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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