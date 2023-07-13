Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»