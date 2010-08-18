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Люнгбю
Вайле
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
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Люнгбю
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
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2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле

Люнгбю - Вайле: обзор матча 30 августа 2024

Люнгбю
30.08.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Вайле
21' J. Amon
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Люнгбю - Вайле
Матч завершен
Замена
Леон Классен ️️️️➡️️ Jonathan Amon
89'
84'
Желтая карточка
Кристиан Киркегор
80'
Замена
Миико Альборнос ️️️️➡️️ Ричард Йенсен
70'
Замена
Йени Нгбакото ️️️️➡️️ Муса Джувара
70'
Замена
Lundrim Hetemi ️️️️➡️️ Tobias Lauritsen
Желтая карточка
Вилли Кумадо
66'
Замена
Марсель Ремер ️️️️➡️️ Магнус Варминг
58'
52'
Желтая карточка
Стефан Велков
48'
Желтая карточка
Муса Джувара
46'
Замена
Кристиан Киркегор ️️️️➡️️ Дамиан ван Брюгген
46'
Замена
Christian Gammelgaard ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
Замена
Лукас Лиссенс ️️️️➡️️ Брайан Хамалайнен
46'
Замена
Саэвар Атли Магнуссон ️️️️➡️️ Baptiste Rolland
23'
ГОЛ! 1:0! Jonathan Amon
Пас отдал Tobias Storm
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
31
Йонас Крамри
ВР
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
13
Каспер Винтер
(К) ЦП
24
Tobias Storm
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
17
Jonathan Amon
ЦФ
9
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Вайле
1
Игор Векич
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
5
Хамза Барри
(К) ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
11
Муса Джувара
ЛВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
5
Лукас Лиссенс
ВР
20
Леон Классен
ЛЗ
30
Марсель Ремер
ЦП
22
Peter Langhoff
ЦП
33
Enock Otoo
ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
3-1-2-1-3
31
Крамри
23
Грегор
4
3
Хамалайнен
7
Кумадо
13
Винтер
24
11
Варминг
9
Абубакари
17
14
4-5-1
1
Векич
59
13
Велков
14
ван Брюгген
38
Чолина
18
Якобсен
29
Йенсен
5
Барри
17
8
11
Джувара
3
Хамалайнен
5
Лиссенс
5
Лиссенс
3
Хамалайнен
17
20
Классен
20
Классен
17
11
Варминг
30
Ремер
30
Ремер
11
Варминг
4
21
Магнуссон
21
Магнуссон
4
29
Йенсен
3
Альборнос
3
Альборнос
29
Йенсен
14
ван Брюгген
10
Киркегор
10
Киркегор
14
ван Брюгген
11
Джувара
7
Нгбакото
7
Нгбакото
11
Джувара
17
37
37
17
8
34
34
8
Остались в запасе
Люнгбю
Вайле
32
Jannich Storch
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
33
Enock Otoo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
24
Tobias Jakobsen
ВР
71
Масаки Мурата
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
33
Enock Otoo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
71
Масаки Мурата
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Люнгбю - Вайле
1
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
6
17
Офсайды
0
1
Количество передач
437
470
Сейвы
1
4
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
Стадион:
Lyngby Stadium, Lyngby
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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