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Вайле
Силькеборг
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
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Вайле
Силькеборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Вайле - Силькеборг: обзор матча 25 августа 2024

Вайле
25.08.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 3
Матч завершен
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Силькеборг
89' Х. Барри
57' Т. Адамсен
73' Т. Адамсен
90+3' A. Simmelhack
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вайле - Силькеборг
Матч завершен
90' +4
Замена
Оскар Боесен ️️️️➡️️ Тонни Адамсен
90' +4
Замена
Julius Nielsen ️️️️➡️️ Йеппе Андерсен
90' +3
ГОЛ! 1:3! Alexander Simmelhack
Пас отдал Тонни Адамсен
90' +1
Желтая карточка
Андреас Поульсен
ГОЛ! 1:2! Хамза Барри
89'
Желтая карточка
Christian Gammelgaard
87'
86'
Замена
Alexander Simmelhack ️️️️➡️️ Юнес Бакиз
Замена
Christian Gammelgaard ️️️️➡️️ Дамиан ван Брюгген
78'
Замена
Андерс Якобсен ️️️️➡️️ Герман Онугха
78'
Замена
Кристиан Киркегор ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
78'
73'
ГОЛ! 0:2! Тонни Адамсен
68'
Замена
Рамазан Оразов ️️️️➡️️ Mads Freundlich
Замена
Tobias Lauritsen ️️️️➡️️ Lundrim Hetemi
61'
Замена
Муса Джувара ️️️️➡️️ Йени Нгбакото
61'
57'
ГОЛ! 0:1! Тонни Адамсен
Пас отдал Андреас Поульсен
Желтая карточка
D. Emmanouilidis
56'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Игор Векич
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
4
Oliver Provstgaard
(К) ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Герман Онугха
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
33
Mads Freundlich
ЦП
16
Марк Бринк
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
71
Масаки Мурата
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
11
Муса Джувара
ЛВ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
36
Julius Nielsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Векич
59
4
14
ван Брюгген
38
Чолина
13
Велков
17
5
Барри
7
Нгбакото
34
9
Онугха
4-1-3-1-1
1
Ларсен
5
Сонне
2
Поульсен
4
Ганшаш
3
Эстрем
8
Андерсен
33
16
Бринк
20
10
Бакиз
23
Адамсен
34
8
8
34
9
Онугха
18
Якобсен
18
Якобсен
9
Онугха
7
Нгбакото
11
Джувара
11
Джувара
7
Нгбакото
17
10
Киркегор
10
Киркегор
17
14
ван Брюгген
37
37
14
ван Брюгген
8
Андерсен
36
36
8
Андерсен
33
7
Оразов
7
Оразов
33
23
Адамсен
41
Боесен
41
Боесен
23
Адамсен
10
Бакиз
9
9
10
Бакиз
Остались в запасе
Вайле
Силькеборг
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
30
Аске Андресен
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Вайле - Силькеборг
2
1
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
6
Офсайды
2
0
Количество передач
446
594
Сейвы
3
9
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Simon Duerlund Rasmussen, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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