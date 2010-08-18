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Орхус
Вайле
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
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Последние матчи
Все
Орхус
Вайле
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле

Орхус - Вайле: обзор матча 19 августа 2024

Орхус
19.08.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 5 тур
5 : 1
Матч завершен
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Вайле
6' Ф. Беймо
22' М. Эмиль Мадсен
32' Д. Линкс
59' М. Андерсон
65' П. Мортенсен
36' Г. Онугха
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Орхус - Вайле
Матч завершен
Замена
Tobias Bach ️️️️➡️️ Эрик Кал
84'
79'
Замена
Масаки Мурата ️️️️➡️️ Хамза Барри
Замена
Richmond Gyamfi ️️️️➡️️ Тобиас Бек
79'
70'
Замена
Кристиан Киркегор ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
70'
Замена
Андерс Якобсен ️️️️➡️️ Дамиан ван Брюгген
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Джифт Линкс
70'
Замена
Йонас Йенсен-Аббью ️️️️➡️️ Хенрик Дальсгаард
70'
Замена
Фредерик Брандхоф ️️️️➡️️ Микаэл Андерсон
70'
ГОЛ! 5:1! Патрик Мортенсен
Пас отдал Джифт Линкс
65'
ГОЛ! 4:1! Микаэл Андерсон
Пас отдал Феликс Беймо
59'
46'
Замена
Marius Elvius ️️️️➡️️ Luka Hujber
36'
ГОЛ! 3:1! Герман Онугха
Пас отдал Хамза Барри
ГОЛ! 3:0! Джифт Линкс
Пас отдал Эрик Кал
32'
ГОЛ! 2:0! Мадс Эмиль Мадсен
22'
ГОЛ! 1:0! Феликс Беймо
Пас отдал Джифт Линкс
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
8
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Вайле
1
Игор Векич
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
4
Oliver Provstgaard
(К) ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
9
Герман Онугха
ЦФ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
23
Tobias Bach
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Сигурд Хауген
ЦФ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
71
Масаки Мурата
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
11
Муса Джувара
ЛВ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-3-2-1
1
Хансен
19
Кал
2
Беймо
5
Тингагер
3
Дальсгаард
6
Поульсен
7
Мадсен
8
Андерсон
11
Линкс
31
Бек
9
Мортенсен
4-3-3
1
Векич
13
Велков
14
ван Брюгген
4
38
Чолина
17
5
Барри
25
37
9
Онугха
34
3
Дальсгаард
40
Йенсен-Аббью
40
Йенсен-Аббью
3
Дальсгаард
11
Линкс
26
Андерсен
26
Андерсен
11
Линкс
19
Кал
23
23
19
Кал
8
Андерсон
29
Брандхоф
29
Брандхоф
8
Андерсон
31
Бек
18
18
31
Бек
25
59
59
25
5
Барри
71
Мурата
71
Мурата
5
Барри
14
ван Брюгген
18
Якобсен
18
Якобсен
14
ван Брюгген
17
10
Киркегор
10
Киркегор
17
Остались в запасе
Орхус
Вайле
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
11
Муса Джувара
ЛВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
11
Муса Джувара
ЛВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Орхус - Вайле
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
66
34
Угловые удары
8
7
Нарушения
10
9
Офсайды
1
0
Количество передач
655
333
Сейвы
5
5
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jonas Hansen, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
Орхус
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